Когда сеять перцы и томаты в марте 2026 года для "бомбового" урожая: Лунный календарь огородника

Выбираем дни для высадки растений, лунный календарь поможет сориентироваться в датах.

В марте дачники продолжают высаживать на рассаду многие культуры. Делать это лучше, сверяясь с Лунным календарём. Отмечается, что фазы луны могут влиять на рост растений, попадёте в неблагоприятный день и можете в итоге остаться без урожая.

Удачные дни

Самыми удачными днями для посадки растений являются дни, когда луна находится в фазе роста. В эти дни семена хорошо приживаются в почве, быстро дают ростки, а сами растения потом дают крепкий стебель и много сочной листвы.

Расскажем, когда самые удачные дни для посадки томатов и перцев в марте текущего года. Рекомендуется сеять семена в землю 10,12, 17, 19, а также 26 и 27 числа. Для обеих культур эти даты в будущем месяце совпадают.

Также в эти дни хорошо сеять кабачки, баклажаны и огурцы. Урожая потом будет видимо-невидимо.

Если соблюдать дни не получится

Но если ваши удачные для высадки дни не совпадают с советами из Лунного календаря, то переживать не стоит. Просто ухаживайте за растениями - обеспечьте им свет, полив, дайте удобрения. Они отблагодарят вас богатым урожаем.

Как высчитать срок

Специалисты рекомендуют высчитывать дни для посадки растений на рассаду. Нужно понять период, когда вы будете переносить рассаду в грунт. От этого времени отнять время на рост рассады до достаточно крепких, но не огромных кустиков, также вычесть время, необходимое для прорастания семян.

