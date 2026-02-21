Почему нельзя смотреться в зеркало ночью: Из спальни его убираем - плохая примета

Приметы и поверья, связанные с зеркалами с давних времён, стоит ли верить им

Зеркала с давних времён наделяли магической силой. С их помощью гадали, пытаясь узнать своё будущее и даже увидеть суженого. Также считалось, что если посмотреться в зеркало с двум женщинам, то у них будет один возлюбленный на двоих.

Давняя примета

Также по приметам зеркало в комнате для сна вешать не стоит, можно навлечь на себя несчастья.

Почему не стоит держать в спальне зеркала, рассказывают на портале "Спартакмеб", а стоит ли верить в примету, решать только вам.

Дело в том, что зеркала в магической практике считаются чуть ли не порталом в иной мир, из которого к человеку могут просочиться тонкие материи, и не всегда они обладают доброй энергетикой. А так как спящий человек особенно уязвим, никак не может отбить "энергетическую атаку", то воздействие через зеркало может быть существенно увеличено.

Возможность порчи

Считается, что недобрый человек, попавший к вам в дом, может навести на хозяев посредством зеркала порчу. И перейти на вас она может именно во время сна, когда сильны связи с иными мирами.

Современные реалии

Эксперты портала "Спартакмеб" считают, что сейчас приметы с зеркалами уже не актуальны. В спальне их располагать можно, более того, зеркала могут визуально расширить пространство, сделать комнату будто больше и светлее.

Но если ваша вера в приметы сильна, можно расположить зеркало на внутренней стороне дверцы шкафа и смотреться в него по мере необходимости. Так вам не придётся выдворять нужный аксессуар за пределы спальной комнаты, но и никакие тёмные энергии на вас через него воздействовать не смогут.

