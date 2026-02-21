Почему в деревнях резко перестали сажать огороды - местные больше не хотят этого терпеть

Почему деревенские жители теряют интерес к огородам

Раньше приход весны в деревне определяли по грядкам: люди копали, сажали и удобряли. Сегодня картина меняется. Все чаще участки стоят нетронутыми, а жители не спешат с посадками.

Это не значит, что овощи стали не нужны. Просто люди начали иначе считать свои силы, время и деньги, а выживание уступило место здравому смыслу.

Возраст диктует свои правила

Для пожилых людей огород из источника жизни превратился в тяжелую работу. То, что в молодости делалось на одном дыхании, теперь отнимает последние силы и здоровье. Люди понимают: тратить остаток жизни на бесконечные грядки ради мешка картошки - не лучший выбор.

Магазины стали доступнее

Раньше без огорода зимой остались бы голодными. Сейчас в деревни ездят автолавки, а заказать продукты можно через интернет. Когда еда есть на полке, держать огромный участок «на всякий случай» никто не хочет.

Своя картошка оказалась дорогой

Экономия от своего урожая - миф. Люди научились считать затраты на семена, удобрения, бензин и, главное, личное время. Тратить месяцы на то, чтобы сэкономить пару тысяч рублей, просто глупо, когда эти же деньги можно заработать иначе.

Слишком много рисков

Цены на все для огорода растут, погода преподносит сюрпризы, а дикие звери уничтожают посадки за одну ночь. Вкладывать силы и деньги в лотерею, где шансы на успех с каждым годом падают, готовы не все.

Семья разъехалась

Раньше на огороде работали все. Сейчас дети и внуки в городах, приезжают только погостить. Вся нагрузка ложится на стариков, которые просто не вывозят прежние объемы работы.

Окончательно огород не бросили, его просто уменьшили. Вместо картофельных полей - пара грядок зелени, огурцов или чеснока «к столу», заметил тревел-блогер Марк Еремин.

