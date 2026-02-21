1 шт. в воду – и декабрист цветет как в сказке даже весной: бутоны лезут без продыху на каждом сегменте

Как добиться от декабриста второй волны цветения

Декабрист или шлюмбергера пользуется популярностью у цветоводов. Ведь это эффектное тропическое растение выпускает бутоны зимой, когда многие другие цветы предпочитают отдыхать. Но иногда декабрист отказывается цвести. Как исправить ситуацию и даже запустить вторую волну мощного цветения в марте, объяснил автор Дзен-канала "Генеральский сад" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, для закладки цветочных почек в феврале декабрист нуждается в подкормках, которые содержат бор, калий и фосфор. Для приготовления эффективного удобрения потребуется:

борная кислота – 1 грамм;

горячая вода – 1 стакан;

вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

Сперва нужно растворить борную кислоту в горячей водой, а после довести объем удобрения до 1 литра. Перелить в пульверизатор и опрыскать декабрист по листу. Борная кислота поспособствует закладке бутонов.

Вторая подкомка

Кроме того, необходимо приготовить натуральную и питательную подкормку. Для этого следует мелко нарезать 1 лист алоэ. Затем нужно отправить его в чашу блендера, добавить 1 стакан воды и все измельчить. После удобрение важно процедить, довести ее объем до 1 литра и полить декабрист под корень.

Сок алоэ богат витаминами, аминокислотами, калием, фосфором, магнием, салициловой кислотой и триптофаном, которые обеспечивают запуск цветения.

Также декабрист любит теплый душ, буквально на 10 минут. Он смоет всю пыль, и растение начнет хорошо дышать. Грунт при этом нужно прикрыть.

Третья подкормка

Спустя пару недель необходимо растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и полить декабрист. Вносить такую подкормку нужно 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами заставляют цвести декабрист:

"Чтобы декабрист обильно цвел, его надо выставить в прохладное место и мало поливать. Затем вернуть домой и пролить монокалий фосфатом. Далее поливать в обычном режиме. Зацветет так, что обалдеете". "Я тоже многое сама подметила. Было два горшка, стояли в разных комнатах по температуре. Действительно, в холодной комнате начал цвести в конце октября, а второй даже намеков на цветение не было....перенесла, и он тоже зацвел. В этой комнате я держу температуру не выше 22 градусов, не люблю жару, и декабрист цветет практически до середины апреля". "Основной секрет – в обрезке. У декабриста один и тот же сегмент 2 раза не цветет. Поэтому когда декабрист отцвел, все листики на которых были бутоны, нужно отрезать, а за лето на их месте вырастут новые и будут цвести зимой".

