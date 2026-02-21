Самые тонкие и дырчатые: Как я пеку блины на молоке - простой рецепт по шагам

На Масленицу хозяйки пекут тончайшие блины с различными начинками. Но если не знать секретов приготовления этого блюда, то получатся не ажурные блинчики, а "дубовые" лепёшки, в которые даже начинку завернуть не получится.
Если вы хотите приготовить вкусную начинку для блинов на Масленицу, стоит обратить внимание на топовые варианты.
Но если соблюдать пропорции рецепта и знать секретики, то ваши блинчики точно получатся самыми тонкими, вкусными и эластичными, не будут рваться и ломаться.
Как приготовить тонкие дырчатые блины на основе молока, рассказывает портал "АЙМКУК".
Для приготовления блинов нам пригодится:
- 800 мл молока;
- 2 стакана муки;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 30 мл подсолнечного масла без аромата.
Раскрываем простой рецепт по шагам.
- Возьмём глубокую тарелку, в неё засыплем соль, сахар, вобьём сырое яйцо.
- Перемешаем продукты венчиком, сильно взбивать их не нужно.
- Доливаем в смесь молоко комнатной температуры и хорошо перемешиваем.
- Небольшими порциями всыпаем в миску муку, при этом сразу разбивая комки при помощи венчика.
- Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут, после чего ещё раз перемешиваем.
- Последним добавляем масло, вымешиваем ещё раз, и тесто готово.
Советы кулинаров
- Жарим блинчики на раскалённой сковородке, иногда смазываем её небольшим количеством масла. Если добавлять много масла под каждый блин, то они будут получаться жирными, неэластичными, в них сложно будет завернуть начинку.
- Теста в сковороду наливаем максимально мало, переворачиваем её под разными углами, чтобы тесто распределилось равномерно. Так блинчик получится ровным и тоненьким.
