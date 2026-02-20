Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется

Новости по теме

Какой лук добавлять в фарш: сырой, ошпаренный или жареный – эксперт дала четкий ответ, в давнем споре хозяек поставлена точка

Перейти

Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками

Перейти

От сырого леса до большой ссоры: как появилось выражение «сыр-бор»

Перейти

Тут важно все — фарш, тесто и даже соус: шеф-повар Тарусин раскрыл свои секреты приготовления сочных пельменей

Перейти

Салат "Богатырский" на 23 февраля - хочется есть снова и снова: ваш муж будет доволен

Перейти