Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется
Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется

Опубликовано: 20 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется
Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется
Городовой ру
Простой рецепт ленивой энчилады по-мексикански

Когда совсем нет желания стоять у плиты, выручит ленивая энчилада. Это очень вкусное блюдо из фарша и лаваша готовится быстро из доступных продуктов. Результат вас приятно удивит: сытно, сочно и порция большая!

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий - 180 г;
  • сыр – 200 г.

Для соуса:

  • помидоры - 600 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль - 1/2 ч. л.;
  • паприка сладкая - 1/2 ч. л.;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • перец, кориандр – по вкусу.

Начинка:

  • фарш – 500 г;
  • лук - 1 шт.;
  • соль -1/2 ч. л.

Готовим томатный соус: натираем свежие помидоры на терке, шкурку выбрасываем. Обжариваем лук до полупрозрачности, добавляем томатное пюре, тушим пару минут и приправляем солью, паприкой, перцем, кориандром и чесноком.

На другой сковороде обжариваем лук, добавляем фарш и жарим до готовности. Солим, перчим, добавляем любимые специи к мясу, зелень, чеснок и несколько ложек приготовленного соуса для сочности. Снимаем с огня.

Разрезаем лаваш на прямоугольники, выкладываем на каждый фарш, посыпаем сыром и сворачиваем рулеты. Разрезаем их пополам, укладываем в форму, смазанную соусом, поливаем оставшимся соусом и щедро посыпаем сыром.

Запекаем в духовке 15 минут при 200 градусах. Подаем к столу и наслаждаемся сочным, сытным блюдом, которое на следующий день становится только вкуснее. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Богатырский" с курицей и морковкой на 23 февраля.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
