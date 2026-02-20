Заворачиваем фарш в лаваш - и через 10 минут едим мексиканскую вкусняху: голодным никто не останется

Когда совсем нет желания стоять у плиты, выручит ленивая энчилада. Это очень вкусное блюдо из фарша и лаваша готовится быстро из доступных продуктов. Результат вас приятно удивит: сытно, сочно и порция большая!
Ингредиенты:
- лаваш тонкий - 180 г;
- сыр – 200 г.
Для соуса:
- помидоры - 600 г;
- лук – 1 шт.;
- соль - 1/2 ч. л.;
- паприка сладкая - 1/2 ч. л.;
- чеснок - 3 зубчика;
- перец, кориандр – по вкусу.
Начинка:
- фарш – 500 г;
- лук - 1 шт.;
- соль -1/2 ч. л.
Готовим томатный соус: натираем свежие помидоры на терке, шкурку выбрасываем. Обжариваем лук до полупрозрачности, добавляем томатное пюре, тушим пару минут и приправляем солью, паприкой, перцем, кориандром и чесноком.
На другой сковороде обжариваем лук, добавляем фарш и жарим до готовности. Солим, перчим, добавляем любимые специи к мясу, зелень, чеснок и несколько ложек приготовленного соуса для сочности. Снимаем с огня.
Разрезаем лаваш на прямоугольники, выкладываем на каждый фарш, посыпаем сыром и сворачиваем рулеты. Разрезаем их пополам, укладываем в форму, смазанную соусом, поливаем оставшимся соусом и щедро посыпаем сыром.
Запекаем в духовке 15 минут при 200 градусах. Подаем к столу и наслаждаемся сочным, сытным блюдом, которое на следующий день становится только вкуснее. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Богатырский" с курицей и морковкой на 23 февраля.