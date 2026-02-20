Где в Санкт-Петербурге можно погулять с собакой в выходные?

С собакой на выходных можно погулять в нескольких дог-френдли парках Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург предлагает несколько интересных мест для прогулок с собакой на выходных. Вот несколько вариантов, которые сочетают природу, историю и современные пространства.

Приморский парк Победы

Расположен на Крестовском острове, это один из самых удобных парков города для прогулок с питомцем. На официальной странице парка прямо указано, что приходить с собаками можно, но владельцев просят использовать поводок, а для крупных собак — намордник.

Здесь есть широкие аллеи вдали от дорог, 6 прудов (Круглый, Южный, 1-й и 2-й Северный, Крестовый и Мандолина), деревянная набережная с видом на Финский залив, велодорожки и площадки для мини-футбола, тенниса и петанка.

Иногда в парке проводят мероприятия для собак и их хозяев, например, ежегодный фестиваль Petshop days weekend, где посетители вместе с питомцами устраивают заплыв на сапах.

Сосновка

Лесопарк в Выборгском районе с множеством дорожек, полян и тенистых мест. Здесь можно поиграть с собакой и провести длинную прогулку. Парк популярен, поэтому питомец обязательно должен быть на поводке, а крупная собака — в наморднике. Стоит взять с собой воду для питья и пакеты для уборки за питомцем, так как урны есть не везде поблизости от троп.

Шуваловский парк

Крупный дворцово-парковый ансамбль середины XVIII — XIX века, памятник федерального значения. Расположен в посёлке Парголово Выборгского района и занимает площадь 142,5 гектара. В нижней части парка находятся пруды и лес, а в верхней — усадьба Шуваловых, Жёлтая дача и церковь апостолов Петра и Павла в готическом стиле. Также можно увидеть развалины Холодных бань и входы в подземные бункеры.

Летом здесь гуляют, катаются на велосипедах и лошадях.

«Остров фортов»

Современный дог-френдли парк в Кронштадте, посвящённый военно-морскому флоту. Здесь есть просторные набережные, Яблонный сад с прудом, фудкорт, скейт-парк, Аллея героев российского флота и историческая площадка «От парохода до атомохода».

Собаку можно привести на поводке, а если она выше 40 сантиметров в холке, необходим намордник. С собой нужно взять гигиенические пакеты и бутилированную воду для животного.

