Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам
Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам

Опубликовано: 20 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам
Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Во время восстановительных работ первые этажи зданий стали покрывать более водоотталкивающей, усиленной краской.

Леонид Вишневский, глава Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга, подтвердил, что соли и песок наносят ущерб фасадам домов. Это прозвучало на пресс-конференции в «Интерфаксе», сообщает "КП".

Соли, реагенты и песок представляют угрозу для штукатурки фасадов в центральных районах, однако подрядчики дают гарантию на пять лет.

Как отметил Вишневский, состояние окрашенных поверхностей на первых и последних этажах также зависит от ухода за зданием — как часто его моют, очищают и убирают снег.

Руководитель фонда упомянул, что при ремонте первые этажи теперь покрывают особо влагостойкой и прочным составом. Кроме того, где это соответствует технологии и архитектуре, монтируют барьеры для защиты фасадов.

Юлия Аликова
