Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам

Новости по теме

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

«Это камикадзе»: поможет ли соль и песок в борьбе с медведкой на участке

Перейти

Не соль и не крахмал: пару горстей в топку – и сажа с нагаром отвалятся струпьями. Как очистить дымоход

Перейти

Самый специфичный и бюджетный город-курорт России: арбузы, кумыс и много соли

Перейти

Ленивые хозяйки в восторге: как соль за копейки решает проблему вонючего холодильника

Перейти