Какие льготные билеты есть для посещения «Царского Села»?

Новости по теме

«Пенсионер с миллионами»: в Петербурге взяли под стражу мошенника, выманившего у пенсионера 5,4 млн рублей

Перейти

«Серебряный возраст» в моде: свыше 200 тысяч петербуржцев уже с картой — какие льготы она дает пенсионерам?

Перейти

Петербургским пенсионерам положены особые льготы: взносы за капремонт и мусор вернут только настырным

Перейти

QR-пенсионер: как новая система подтверждения льгот изменит жизнь пожилых россиян

Перейти

Не попросите — не получите: 7 скрытых льгот для пенсионеров в 2025 году, которые нужно «выбивать»

Перейти