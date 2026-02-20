Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие льготные билеты есть для посещения «Царского Села»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей Город
Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие льготные билеты есть для посещения «Царского Села»?

Опубликовано: 20 февраля 2026 09:25
 Проверено редакцией
дворец
Какие льготные билеты есть для посещения «Царского Села»?
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Государственный музей‑заповедник «Царское Село» предоставляет льготы и бесплатное посещение для разных категорий посетителей.

Царское Село (Государственный музей-заповедник «Царское Село») предлагает разнообразные льготы для разных категорий посетителей, что делает его более доступным для широкого круга людей. Эти льготы касаются как снижения стоимости билетов, так и бесплатного посещения отдельных объектов или в определённые дни.

Льготы на посещение Екатерининского дворца

По сравнению с основной стоимостью посещения право на льготу имеют:

  • пенсионеры по возрасту (граждане РФ и государств ЕАЭС);
  • дети с 7 до 18 лет (граждане РФ и государств ЕАЭС);
  • студенты и курсанты образовательных организаций РФ;
  • военнослужащие, проходящие службу по призыву в Вооружённых силах РФ;
  • сотрудники государственных музеев России и государств ЕАЭС;
  • члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров России и государств ЕАЭС;
  • члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» (ООО «АИС»);
  • ветераны боевых действий.

Также льготы предоставляются налоговым резидентам РФ и гражданам государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при посещении I и II маршрутов Екатерининского дворца.

Стоимость льготного билета устанавливается распоряжением директора музея-заповедника. Для получения льготы необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Льготы на посещение Екатерининского парка

  • Бесплатный вход для пенсионеров РФ и ЕАЭС по вторникам. Это специальная еженедельная льгота, которая действует в течение всего года.
  • Бесплатный вход для детей до 14 лет (ежедневно, вне зависимости от гражданства).
  • Бесплатный вход для детей с 7 до 14 лет (с 2025 года).

Кроме того, в Екатерининском парке есть объекты, которые можно посетить бесплатно для всех посетителей, например, павильоны «Концертный зал», «Башня-руина», «Грот».

Другие категории, имеющие право на льготы

  • Многодетные семьи (граждане РФ и государств ЕАЭС). Льгота предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, или QR-кода из электронного удостоверения.
  • Участники СВО и члены их семей — имеют право на льготное посещение.
  • Лица, сопровождающие организованные группы несовершеннолетних (от 10 человек — не более 2 сопровождающих).
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью