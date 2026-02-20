Какие льготные билеты есть для посещения «Царского Села»?

Царское Село (Государственный музей-заповедник «Царское Село») предлагает разнообразные льготы для разных категорий посетителей, что делает его более доступным для широкого круга людей. Эти льготы касаются как снижения стоимости билетов, так и бесплатного посещения отдельных объектов или в определённые дни.
Льготы на посещение Екатерининского дворца
По сравнению с основной стоимостью посещения право на льготу имеют:
- пенсионеры по возрасту (граждане РФ и государств ЕАЭС);
- дети с 7 до 18 лет (граждане РФ и государств ЕАЭС);
- студенты и курсанты образовательных организаций РФ;
- военнослужащие, проходящие службу по призыву в Вооружённых силах РФ;
- сотрудники государственных музеев России и государств ЕАЭС;
- члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров России и государств ЕАЭС;
- члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» (ООО «АИС»);
- ветераны боевых действий.
Также льготы предоставляются налоговым резидентам РФ и гражданам государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при посещении I и II маршрутов Екатерининского дворца.
Стоимость льготного билета устанавливается распоряжением директора музея-заповедника. Для получения льготы необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус.
Льготы на посещение Екатерининского парка
- Бесплатный вход для пенсионеров РФ и ЕАЭС по вторникам. Это специальная еженедельная льгота, которая действует в течение всего года.
- Бесплатный вход для детей до 14 лет (ежедневно, вне зависимости от гражданства).
- Бесплатный вход для детей с 7 до 14 лет (с 2025 года).
Кроме того, в Екатерининском парке есть объекты, которые можно посетить бесплатно для всех посетителей, например, павильоны «Концертный зал», «Башня-руина», «Грот».
Другие категории, имеющие право на льготы
- Многодетные семьи (граждане РФ и государств ЕАЭС). Льгота предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, или QR-кода из электронного удостоверения.
- Участники СВО и члены их семей — имеют право на льготное посещение.
- Лица, сопровождающие организованные группы несовершеннолетних (от 10 человек — не более 2 сопровождающих).