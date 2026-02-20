Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге можно пожарить шашлыки?
Где в Санкт-Петербурге можно пожарить шашлыки?


В Санкт‑Петербурге жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных зонах с оборудованными площадками с мангалами и беседками, с соблюдением противопожарных мер.

В Санкт-Петербурге жарить шашлыки можно только в специально оборудованных зонах — в городских парках и скверах разводить огонь запрещено. Ежегодно в окрестностях города обустраивают десятки площадок с мангалами, беседками и противопожарными мерами. Вот несколько вариантов для пикника.

Шуваловский парк

Территория бывшего имения графов Шуваловых с прудами, усадьбой Воронцовых-Дашковых и готической церковью апостолов Петра и Павла. В парке есть оборудованные места для мангалов, а также урны для мусора.

Пляж «Морские Дубки» (Лисий Нос)

Расположен в посёлке Лисий Нос, в Курортном районе. На территории есть беседки с мангалами, а также доступ к берегу Сестрорецкого Разлива.

Лахта-Ольгино

Уединённая локация в Приморском районе, рядом с заказником «Северное побережье Невской губы». Здесь есть оборудованная площадка с беседкой и местом для костра, а также вид на Финский залив.

Парк «Изумрудное озеро»

В центре активного отдыха можно арендовать открытую или крытую площадку с мангалом. Есть возможность совместить пикник с прогулкой по экомаршруту или катанием на лодках.

База отдыха «Северный Берег»

Расположена на берегу озера Хепоярви в Токсово. Можно арендовать плавучую беседку или место на берегу с мангалом.

