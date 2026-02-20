Где в Санкт-Петербурге можно пожарить шашлыки?

В Санкт-Петербурге жарить шашлыки можно только в специально оборудованных зонах — в городских парках и скверах разводить огонь запрещено. Ежегодно в окрестностях города обустраивают десятки площадок с мангалами, беседками и противопожарными мерами. Вот несколько вариантов для пикника.
Шуваловский парк
Территория бывшего имения графов Шуваловых с прудами, усадьбой Воронцовых-Дашковых и готической церковью апостолов Петра и Павла. В парке есть оборудованные места для мангалов, а также урны для мусора.
Пляж «Морские Дубки» (Лисий Нос)
Расположен в посёлке Лисий Нос, в Курортном районе. На территории есть беседки с мангалами, а также доступ к берегу Сестрорецкого Разлива.
Лахта-Ольгино
Уединённая локация в Приморском районе, рядом с заказником «Северное побережье Невской губы». Здесь есть оборудованная площадка с беседкой и местом для костра, а также вид на Финский залив.
Парк «Изумрудное озеро»
В центре активного отдыха можно арендовать открытую или крытую площадку с мангалом. Есть возможность совместить пикник с прогулкой по экомаршруту или катанием на лодках.
База отдыха «Северный Берег»
Расположена на берегу озера Хепоярви в Токсово. Можно арендовать плавучую беседку или место на берегу с мангалом.