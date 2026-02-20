Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Санкт-Петербурге находится фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей Город
Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где в Санкт-Петербурге находится фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»?

Опубликовано: 20 февраля 2026 11:55
 Проверено редакцией
фонтан, петергоф, лето
Где в Санкт-Петербурге находится фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»?
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву» является центральным элементом Большого каскадана в Петергофе. 

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», находится в Петергофе. Он стал центральным элементом Большого каскада, где библейский сюжет переплетается с историей России, а каждая деталь несёт глубокий смысл.

История создания фонтана «Самсон»

Фонтан установили в 1735 году в честь 25-летия Полтавской битвы — решающего сражения Северной войны. Сражение произошло 27 июня 1709 года, в день памяти святого Сампсония Странноприимца, который считался покровителем русского войска. Это совпадение легло в основу аллегории: Самсон олицетворяет Россию, а лев — Швецию (лев присутствует на гербе страны).

Первая скульптура была отлита из свинца по модели итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Растрелли изобразил Самсона бородатым, с развевающимся плащом. Однако со временем свинец деформировался под действием воды, и к концу XVIII века скульптуру заменили на бронзовую.

Новую версию создал русский скульптор Михаил Козловский. Он сохранил основной сюжет, но изменил пластику: Самсон стал обнажённым, больше похожим на мифического Геракла.

Описание композиции

Скульптурная группа возвышается на трёхметровом гранитном постаменте. Могучий Самсон останавливает осевшего на задние лапы льва и разрывает его пасть. Из пасти бьёт водяной столб высотой около 20 метров — это самый крупный и полноводный фонтан Большого каскада.

У ног Самсона расположены восемь позолоченных фонтанов-дельфинов, которые символизируют спокойное море. В четырёх нишах у основания постамента из львиных голов изливаются потоки воды — они олицетворяют четыре стороны света.

Уникальность фонтана в том, что он работает без насосов — только за счёт силы давления воды.

Интересные факты

  • Петра I при жизни сравнивали с библейским Самсоном, первый подвиг которого — победа над львом — описан в 14-й главе «Книги Судей».
  • В 1956 году были восстановлены восемь бронзовых фонтанов-дельфинов по сохранившемуся образцу.
  • В 2003 году в ходе реставрации фигурам фонтана вернули плоскую форму струй, характерную для фонтанов Версаля, на который ориентировался Пётр I при создании дворцово-паркового ансамбля.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью