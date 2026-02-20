Где в Санкт-Петербурге находится фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»?

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», находится в Петергофе. Он стал центральным элементом Большого каскада, где библейский сюжет переплетается с историей России, а каждая деталь несёт глубокий смысл.
История создания фонтана «Самсон»
Фонтан установили в 1735 году в честь 25-летия Полтавской битвы — решающего сражения Северной войны. Сражение произошло 27 июня 1709 года, в день памяти святого Сампсония Странноприимца, который считался покровителем русского войска. Это совпадение легло в основу аллегории: Самсон олицетворяет Россию, а лев — Швецию (лев присутствует на гербе страны).
Первая скульптура была отлита из свинца по модели итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Растрелли изобразил Самсона бородатым, с развевающимся плащом. Однако со временем свинец деформировался под действием воды, и к концу XVIII века скульптуру заменили на бронзовую.
Новую версию создал русский скульптор Михаил Козловский. Он сохранил основной сюжет, но изменил пластику: Самсон стал обнажённым, больше похожим на мифического Геракла.
Описание композиции
Скульптурная группа возвышается на трёхметровом гранитном постаменте. Могучий Самсон останавливает осевшего на задние лапы льва и разрывает его пасть. Из пасти бьёт водяной столб высотой около 20 метров — это самый крупный и полноводный фонтан Большого каскада.
У ног Самсона расположены восемь позолоченных фонтанов-дельфинов, которые символизируют спокойное море. В четырёх нишах у основания постамента из львиных голов изливаются потоки воды — они олицетворяют четыре стороны света.
Уникальность фонтана в том, что он работает без насосов — только за счёт силы давления воды.
Интересные факты
- Петра I при жизни сравнивали с библейским Самсоном, первый подвиг которого — победа над львом — описан в 14-й главе «Книги Судей».
- В 1956 году были восстановлены восемь бронзовых фонтанов-дельфинов по сохранившемуся образцу.
- В 2003 году в ходе реставрации фигурам фонтана вернули плоскую форму струй, характерную для фонтанов Версаля, на который ориентировался Пётр I при создании дворцово-паркового ансамбля.