Где в Санкт-Петербурге находится фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву»?

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву» является центральным элементом Большого каскадана в Петергофе.

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льву», находится в Петергофе. Он стал центральным элементом Большого каскада, где библейский сюжет переплетается с историей России, а каждая деталь несёт глубокий смысл.

История создания фонтана «Самсон»

Фонтан установили в 1735 году в честь 25-летия Полтавской битвы — решающего сражения Северной войны. Сражение произошло 27 июня 1709 года, в день памяти святого Сампсония Странноприимца, который считался покровителем русского войска. Это совпадение легло в основу аллегории: Самсон олицетворяет Россию, а лев — Швецию (лев присутствует на гербе страны).

Первая скульптура была отлита из свинца по модели итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли. Растрелли изобразил Самсона бородатым, с развевающимся плащом. Однако со временем свинец деформировался под действием воды, и к концу XVIII века скульптуру заменили на бронзовую.

Новую версию создал русский скульптор Михаил Козловский. Он сохранил основной сюжет, но изменил пластику: Самсон стал обнажённым, больше похожим на мифического Геракла.

Описание композиции

Скульптурная группа возвышается на трёхметровом гранитном постаменте. Могучий Самсон останавливает осевшего на задние лапы льва и разрывает его пасть. Из пасти бьёт водяной столб высотой около 20 метров — это самый крупный и полноводный фонтан Большого каскада.

У ног Самсона расположены восемь позолоченных фонтанов-дельфинов, которые символизируют спокойное море. В четырёх нишах у основания постамента из львиных голов изливаются потоки воды — они олицетворяют четыре стороны света.

Уникальность фонтана в том, что он работает без насосов — только за счёт силы давления воды.

Интересные факты