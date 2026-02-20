Городовой / Город / Морозы не страшны: кто одел Чижика-Пыжика в Петербурге
Морозы не страшны: кто одел Чижика-Пыжика в Петербурге

Опубликовано: 20 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexandr Mokhva / Russian Look
Птичка всегда привлекает туристов и возле нее стоит очередь из желающих проверить удачу.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на необычную ситуацию с известной скульптурой Чижика-Пыжика. Птичку укутали от морозов, надев на неё одежду, а фото поделился телеканал «Санкт-Петербург».

«Кто-то надел на скульптуру птички зелёную кофточку с капюшоном», — гласит подпись к снимку.

Скульптура на Фонтанке манит не только туристов, но и монеты. По легенде, если бросить монетку и она останется на постаменте, не упав в воду, желание исполнится.

Летом здесь всегда толпятся желающие испытать судьбу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
