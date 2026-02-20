Новый тренд в овощеводстве – эти баклажаны захватили умы огородников: урожая будет как снега зимой – до 6 кг с куста

Все чаще в огородах можно увидеть необычные баклажаны – белого цвета. Они дают фору привычным фиолетовым сортам и по вкусу, и по урожайности. Об особенностях белых сортов рассказал автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
ТОП-5 лучших белых баклажанов
В рейтинг лучших белых баклажанов входят такие сорта:
1. «Снежок»
Плоды отличаются нежным вкусом, аккуратным внешним видом, компактностью и почти полным отсутствием семян. Насладиться овощами удастся уже через 110 дней после посадки. Сорт неприхотлив в уходе, устойчив к болезням, хорошо растет и в теплице, и в открытом грунте.
2. «Мечта грибника»
Это не просто эффектное название – по вкусу такие баклажаны действительно чем-то напоминают лесные грибы. Плоды вытянутые, гладкие, молочно-белые, а мякоть – плотная даже после варки/жарки. Сорт устойчив к фитофторе и прочим болезням, собирать урожай можно уже в конце июля.
3. «Лебединый»
Если лето в вашем регионе короткое – выбирайте именно этот сорт: собрать плоды получится уже через 95 дней. Также это самый урожайный сорт с плодами около 0,4 кг. Вкус невероятно мягкий и сладкий, мякоть нежная, корпус плотный – а значит, вредителям не пробраться.
4. «Пеликан»
Сорт отличается крупными удлиненными плодами, нежной мякотью и мелкосеменной структурой. Урожай вас порадует даже при переменчивой погоде. Плоды не горчат и отлично хранятся, созревают через 110 дней после посадки. С куста можно собрать около 5 кг.
5. «Белая груша»
По внешнему виду плоды действительно выглядят как груши. Мякоть – нежная, сладкая, без горчинки. Сорт устойчив к болезням, даже если погода крайне нестабильна.
Итак, белые баклажаны – это действительно вкусно и оригинально. Посадите один из перечисленных сортов в этом сезоне, и, возможно, вы больше никогда не вернетесь к обычным фиолетовым баклажанам.
