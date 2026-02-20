В какой вуз Санкт-Петербурге поступить, чтобы получить образование искусствоведа?

Получить образование по направлению «Искусствоведение» в Санкт-Петербурге предлагают несколько ведущих вузов.

В Санкт-Петербурге получить образование по направлению «Искусствоведение» можно в нескольких вузах, каждый из которых предлагает уникальные программы и возможности для развития в этой сфере. Вот некоторые из них:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

На факультете искусств СПбГУ доступна программа бакалавриата «Теория и история искусств» (50.03.03) с дополнительной квалификацией «Экскурсовод (гид)». Обучение длится 4 года, форма — очная. Программа сочетает теоретический и практический компоненты: студенты изучают историю искусства в контексте исторической науки, проходят музейную, архитектурно-археологическую и полевую практики.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)

В институте есть программа аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение» (профиль «Теория и история искусства»). Программа нацелена на подготовку научно-педагогических кадров. В ходе обучения аспиранты углублённо изучают методологию научных исследований, теорию и историю культуры и искусства, а также методику подготовки и написания диссертаций.

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

В академии доступна программа бакалавриата «Теория и история искусств» (50.03.04). Обучение предполагает изучение истории и теории различных видов искусства, а также практическую работу с произведениями искусства. Академия имеет богатую историю и тесные связи с художественными институциями города, что создаёт дополнительные возможности для стажировок и профессионального роста.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица

В академии есть программы, связанные с теорией и историей искусств. Обучение сочетает гуманитарные дисциплины с практическим изучением художественных процессов, что позволяет выпускникам успешно работать в сфере искусства и культуры.



