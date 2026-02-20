Городовой / Учеба / В какой вуз Санкт-Петербурге поступить, чтобы получить образование искусствоведа?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай Полезное
Где учился в Петербурге Лев Гумилев? Учеба
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В какой вуз Санкт-Петербурге поступить, чтобы получить образование искусствоведа?

Опубликовано: 20 февраля 2026 13:50
 Проверено редакцией
картина
В какой вуз Санкт-Петербурге поступить, чтобы получить образование искусствоведа?
Global Look Press/Victoria Kozlova
Получить образование по направлению «Искусствоведение» в Санкт-Петербурге предлагают несколько ведущих вузов.

В Санкт-Петербурге получить образование по направлению «Искусствоведение» можно в нескольких вузах, каждый из которых предлагает уникальные программы и возможности для развития в этой сфере. Вот некоторые из них:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

На факультете искусств СПбГУ доступна программа бакалавриата «Теория и история искусств» (50.03.03) с дополнительной квалификацией «Экскурсовод (гид)». Обучение длится 4 года, форма — очная. Программа сочетает теоретический и практический компоненты: студенты изучают историю искусства в контексте исторической науки, проходят музейную, архитектурно-археологическую и полевую практики.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)

В институте есть программа аспирантуры по направлению 50.06.01 «Искусствоведение» (профиль «Теория и история искусства»). Программа нацелена на подготовку научно-педагогических кадров. В ходе обучения аспиранты углублённо изучают методологию научных исследований, теорию и историю культуры и искусства, а также методику подготовки и написания диссертаций.

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

В академии доступна программа бакалавриата «Теория и история искусств» (50.03.04). Обучение предполагает изучение истории и теории различных видов искусства, а также практическую работу с произведениями искусства. Академия имеет богатую историю и тесные связи с художественными институциями города, что создаёт дополнительные возможности для стажировок и профессионального роста.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица

В академии есть программы, связанные с теорией и историей искусств. Обучение сочетает гуманитарные дисциплины с практическим изучением художественных процессов, что позволяет выпускникам успешно работать в сфере искусства и культуры.


Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью