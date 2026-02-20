Когда Дни открытых дверей в Технологическом институте Санкт-Петербурга?

Технологический институт Санкт-Петербурга проводит Дни открытых дверей регулярно, как правило, в конце кажого месяца.

Дни открытых дверей в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете, СПбГТИ(ТУ)) в 2026 году проходят регулярно, обычно в конце каждого месяца. Это возможность познакомиться с факультетами, программами обучения, задать вопросы преподавателям и студентам, а также узнать о правилах приёма.

Расписание на 2026 год

25 февраля 2026 года, 17:00 — дни открытых дверей на факультетах III, IV (аудитория 201, главное здание) и на факультете экономики и менеджмента (аудитория 215, главное здание).

26 февраля 2026 года, 17:00 — день открытых дверей на факультетах I, II, V, ЦСПО (актовый зал, главное здание). В этот же день в 16:00 проходят экскурсии по факультетам и мастер-классы (аудитория 311), а в 18:10 — демонстрационные опыты по химии (большая химическая аудитория).

25 марта 2026 года, 16:30 — дни открытых дверей на факультетах III, IV (аудитория 201, главное здание) и на факультете экономики и менеджмента (аудитория 215, главное здание).

26 марта 2026 года, 16:30 — день открытых дверей на факультетах I, II, V, ЦСПО (актовый зал, главное здание). В этот же день в 15:30 и 16:00 проходят экскурсии по факультетам и мастер-классы, а в 17:30 — демонстрационные опыты по химии (большая химическая аудитория).

22 апреля 2026 года, 17:00 — дни открытых дверей на факультетах III, IV (аудитория 201, главное здание) и на факультете экономики и менеджмента (аудитория 215, главное здание).

23 апреля 2026 года, 17:00 — день открытых дверей на факультетах I, II, V, ЦСПО (актовый зал, главное здание). В этот же день в 16:00 проходят экскурсии по факультетам и мастер-классы, а в 18:10 — демонстрационные опыты по химии (большая химическая аудитория).

Особенности мероприятий

На днях открытых дверей можно:

узнать о направлениях подготовки и условиях поступления;

пообщаться со студентами разных курсов и задать им вопросы;

задать вопросы руководителю факультета;

посетить экскурсии по лабораториям и учебным корпусам;

увидеть демонстрационные опыты по химии (на некоторых мероприятиях).

Для участия в мероприятии необходима регистрация. Уточнить детали и зарегистрироваться можно на сайте вуза или по телефону приёмной комиссии: +7 (812) 316-13-12.