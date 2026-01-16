Городовой / Учеба

Лаборатории модерна: почему частные кружки и училища оказались важнее государственной Академии художеств на рубеже веков Лаборатории модерна: почему частные кружки и училища оказались важнее государственной Академии художеств на рубеже веков
Императорская Академия художеств к концу века превратилась в оплот консерватизма.
16 янв 2026 17:58
Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям
Александринский и Мариинский театры оставались эталонами, но к концу века они стали лишь вершиной айсберга.
16 янв 2026 17:38
