Императорская Академия художеств к концу века превратилась в оплот консерватизма.
Музыкальная жизнь города в эту эпоху напоминала слоёный пирог.
Кинематограф — дитя индустриального города.
Технологии изменили не только то, что происходило на сцене, но и само пространство театра.
Александринский и Мариинский театры оставались эталонами, но к концу века они стали лишь вершиной айсберга.
Петербург в литературе рубежа веков перестал быть строгим классическим ансамблем.
Книжные лавки, редакции и издательства стали деловыми центрами нового Петербурга.
Литературная карта Петербурга в эту эпоху пережила масштабную ревизию.
Столичный статус обязывал Петербург быть не только потребителем, но и витриной прогресса.
Петербург конца века — это город-контраст.