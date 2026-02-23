Домашние булочки за копейки: рецепт, который работает 100% — и к чаю, и к борщу

Домашние булочки - маленькие нежные изделия, которые могут выручить в любой ситуации. Можно подать их на завтрак, смазав вареньем, можно закусывать ими борщ в обед, а вечером можно выложить сверху кусочек ветчины - и получится сытный бутерброд. И это все при том, что ингредиенты для этого кулинарного шедевра весьма простые и дешевые. Рецептом универсальных домашних булочек делится автор дзен-канала "Готовим с Натальей Калниной".
Булочки по рецепту кулинарного блогера получаются нежными внутри, с золотистой корочкой и со знакомым с детства "домашним" ароматом, на который сбежится вся семья.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- сахар — 130 г;
- дрожжи — 14 г сырых или 7 г сухих;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло сливочное — 80 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука — 550 г.
Приготовление:
Перебейте миксером теплое молоко с сахаром и дрожжами, настаивайте 10 минут. Добавьте яйцо, соль, сливочное масло размягченное и муку, замесите тесто на низкой скорости миксера до однородности. Далее накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Выложите поднявшееся тесто на стол, слегка обомните, разделите на 15 равных частей, сформируйте булочки и выложите на противень на некотором расстоянии друг от друга.
Оставьте булочки на 15 минут, смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Вот и все! Ароматные, мягкие, нежные булочки готовы! Автор блога делится и еще одним секретом, который можно использовать при приготовлении домашних булочек.
"Если смазать булочки не яйцом, а крепким сладким чаем или молоком и сразу посыпать крупным сахаром (или кунжутом/маком), корочка получится хрустящей и очень аппетитной", - рассказывает Наталья Калнина.
Подписчики высоко оценили рецепт Натальи и поделились своими отзывами:
"Ингредиенты в стандартном наборе, а выпечка всегда разная - загадка природы!"