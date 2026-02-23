Какие документы нужны для подачи заявления на материнский капитал?

С 2020 года материнский капитал в России оформляется автоматически после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе. Сертификат приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение 5 рабочих дней. Если по каким-то причинам документ не появился, нужно подать заявление на его получение.
Как подать заявление?
Сделать это можно несколькими способами:
- через портал «Госуслуги» (электронное заявление);
- лично в отделении Социального фонда России (СФР) или МФЦ.
Если ребёнок усыновлён, сертификат выдаётся только по заявлению.
Какие документы нужны для оформления заявления?
Для оформления материнского капитала потребуются:
- Паспорт заявителя — родителя, усыновителя или опекуна.
- Свидетельство о рождении или об усыновлении ребёнка. Если свидетельство о рождении выдано другим государством, нужно лично обратиться в СФР или МФЦ.
- СНИЛС ребёнка.
В особых случаях могут понадобиться дополнительные документы.
Важные нюансы
- Если семья уже получала материнский капитал, а родился ещё один ребёнок, новый сертификат оформлять не нужно — сумма ранее выданного маткапитала увеличится автоматически.
- Решение о выдаче маткапитала СФР принимает в течение 5 рабочих дней, но иногда срок может увеличиться до 15 рабочих дней.
- Материнский капитал нельзя получить наличными — его можно использовать только в установленных законом целях (улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери и др.).