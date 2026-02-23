Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для подачи заявления на материнский капитал?
Какие документы нужны для подачи заявления на материнский капитал?

Опубликовано: 23 февраля 2026 09:45
 Проверено редакцией
женщина, младенец
Какие документы нужны для подачи заявления на материнский капитал?
Global Look Press/Pogiba Alexandra
Для получения материнского капитала заявление подавать не нужно: после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе сертификат появится на Госуслугах.

С 2020 года материнский капитал в России оформляется автоматически после регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе. Сертификат приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение 5 рабочих дней. Если по каким-то причинам документ не появился, нужно подать заявление на его получение.

Как подать заявление?

Сделать это можно несколькими способами:

  • через портал «Госуслуги» (электронное заявление);
  • лично в отделении Социального фонда России (СФР) или МФЦ.

Если ребёнок усыновлён, сертификат выдаётся только по заявлению.

Какие документы нужны для оформления заявления?

Для оформления материнского капитала потребуются:

  • Паспорт заявителя — родителя, усыновителя или опекуна.
  • Свидетельство о рождении или об усыновлении ребёнка. Если свидетельство о рождении выдано другим государством, нужно лично обратиться в СФР или МФЦ.
  • СНИЛС ребёнка.

В особых случаях могут понадобиться дополнительные документы.

Важные нюансы

  • Если семья уже получала материнский капитал, а родился ещё один ребёнок, новый сертификат оформлять не нужно — сумма ранее выданного маткапитала увеличится автоматически.
  • Решение о выдаче маткапитала СФР принимает в течение 5 рабочих дней, но иногда срок может увеличиться до 15 рабочих дней.
  • Материнский капитал нельзя получить наличными — его можно использовать только в установленных законом целях (улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери и др.).
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
