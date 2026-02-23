Что можно посетить бесплатно в Петропавловской крепости?

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге предлагает несколько вариантов бесплатного посещения, что делает её доступной для разных категорий граждан и в определённые дни. Это не только возможность сэкономить, но и шанс глубже познакомиться с историей одного из символов города.
Бесплатное посещение для всех
Вход на территорию крепости бесплатный для всех посетителей в любое время работы музея. Это значит, что вы можете прогуляться по бастионам, насладиться видами на Неву и Петропавловскую гавань, сделать фотографии у Невских ворот — всё это без оплаты входного билета.
Однако доступ в музейные объекты (Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, тюрьма Трубецкого бастиона, Комендантский и Инженерный дома и другие экспозиции) требует приобретения билета.
Льготные категории
Бесплатно посетить музейные объекты крепости могут:
- дети дошкольного возраста;
- члены многодетных семей;
- инвалиды I и II групп и их сопровождающие;
- дети-инвалиды и их сопровождающие;
- сотрудники музеев системы Министерства культуры России;
- ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий.
Для оформления бесплатного билета необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение, справка).
Третий четверг месяца
В третий четверг каждого месяца бесплатное посещение музейных объектов крепости предоставляется:
- лицам, не достигшим 18 лет;
- лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам (студентам, курсантам и т. д.);
- многодетным семьям (граждане РФ и стран ЕАЭС).
Например, в феврале 2026 года третий четверг — 19 февраля, в марте — 19 марта и т. д..
Дополнительные возможности
Иногда в крепости проходят тематические мероприятия или акции с бесплатным входом, о которых заранее сообщают на официальном сайте музея или в афишах города.