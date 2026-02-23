Городовой / Вопросы о Петербурге / Что можно посетить бесплатно в Петропавловской крепости?
Что можно посетить бесплатно в Петропавловской крепости?

Опубликовано: 23 февраля 2026 11:10
 Проверено редакцией
крепость, посетители
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Для всех посетителей Петропавловской крепости вход на территорию бесплатный, но для посещения музеев надо купить билет.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге предлагает несколько вариантов бесплатного посещения, что делает её доступной для разных категорий граждан и в определённые дни. Это не только возможность сэкономить, но и шанс глубже познакомиться с историей одного из символов города.

Бесплатное посещение для всех

Вход на территорию крепости бесплатный для всех посетителей в любое время работы музея. Это значит, что вы можете прогуляться по бастионам, насладиться видами на Неву и Петропавловскую гавань, сделать фотографии у Невских ворот — всё это без оплаты входного билета.

Однако доступ в музейные объекты (Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, тюрьма Трубецкого бастиона, Комендантский и Инженерный дома и другие экспозиции) требует приобретения билета.

Льготные категории

Бесплатно посетить музейные объекты крепости могут:

  • дети дошкольного возраста;
  • члены многодетных семей;
  • инвалиды I и II групп и их сопровождающие;
  • дети-инвалиды и их сопровождающие;
  • сотрудники музеев системы Министерства культуры России;
  • ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий.

Для оформления бесплатного билета необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение, справка).

Третий четверг месяца

В третий четверг каждого месяца бесплатное посещение музейных объектов крепости предоставляется:

  • лицам, не достигшим 18 лет;
  • лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам (студентам, курсантам и т. д.);
  • многодетным семьям (граждане РФ и стран ЕАЭС).

Например, в феврале 2026 года третий четверг — 19 февраля, в марте — 19 марта и т. д..

Дополнительные возможности

Иногда в крепости проходят тематические мероприятия или акции с бесплатным входом, о которых заранее сообщают на официальном сайте музея или в афишах города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
