Что можно посетить бесплатно в Петропавловской крепости?

Для всех посетителей Петропавловской крепости вход на территорию бесплатный, но для посещения музеев надо купить билет.