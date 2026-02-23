Всем, у кого в квартире есть счетчики, объявили о новых правилах поверки

О чем важно знать

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова в своем Telegram-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала о важных и малоизвестных правилах для тех, у кого в квартире есть счетчики. Теперь многое будет по-другому.

Обязательное уведомление

По словам эксперта, во-первых, коммунальные службы обязаны уведомить собственника квартиры о поверке счетчика за 2 недели до процедуры. Это можно сделать любыми способами: направить уведомление, включить текст предупреждения в квитанцию на оплату улуг ЖКХ или отправить сообщение на электронную почту.

Если у собственника нет возможности обеспечить доступ в квартиру, то он вправе изменить дату поверки и оповестить об этом коммунальную организацию, назначив любое удобное время.

Поверка может быть перенесена в интервале не ранее 2 дней со дня обращения жильца и не позднее 3 дней с даты, указанной в уведомлении. Собственник вправе не впускать проверяющих, если они явились без предупреждения.

Повышающий коэффициент

Во-вторых, теперь, если в квартире отсутствует счетчик или он не исправен или истек срок поверки, собственник жилья будет вынужден платить за холодную воду по нормативу с учетом повышения на коэффициент 3.

Отказ от бумажной волокиты

В-третьих, отныне жильцы не должны носить акты, подтверждающие поверку счетчика, в управляющую компанию. Данные о поверке должны автоматически подтягиваться из реестра "Аршин".

Новая тенденция

В-четвертых, в России появилась новая тенденция: постепенный отказ от обязательной замены исправных счетчиков только из-за истечения межповерочного интервала. Если прибор учета исправен и прошел поверку, то можно не покупать новый.

