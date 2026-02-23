Какая вода в Финском заливе — пресная или соленая?

Финский залив и не является полностью пресным, его вода значительно менее солёная, чем в большинстве морей.

Финский залив нельзя назвать полностью пресным, но его вода действительно имеет очень низкую солёность по сравнению с большинством морей и океанов. Это связано с мощным притоком пресной воды из рек, особенно из Невы, которая обеспечивает около 70% всего стока в залив.

Солёность Финского залива

Солёность воды в заливе колеблется в диапазоне от 0,2 до 9,2 ‰ (промилле, то есть граммов соли на литр воды). Для сравнения: солёность Чёрного моря составляет 13–22 ‰, Средиземного — до 39 ‰, а Мирового океана — около 35 ‰.

Особенности распределения солёности:

В Невской губе (восточная часть залива, у устья Невы) вода практически пресная — солёность близка к 0,2 ‰.

В западной части (ближе к Балтийскому морю) солёность выше — до 9,2 ‰.

С глубиной солёность увеличивается: у дна она может достигать 11 ‰.

Почему так происходит?

Приток рек. В Финский залив впадает множество рек: Нева, Нарва, Луга, Систа, Коваши, Воронка, Чёрная, Лебяжья, Стрелка, Кикенка, а также реки с юга (Кейла, Пирита, Ягала и др.) и севера (Порвонйоки, воды из Сайменского канала и др.). Их пресные воды существенно разбавляют морскую воду.

Географическая изоляция. Финский залив глубоко вдаётся в сушу, его длина около 420 км при ширине от 70 до 130 км. Это создаёт своеобразный «резервуар», где пресные воды рек долго смешиваются с солёными водами Балтийского моря.

Стратификация воды. Из-за разницы в плотности солёная вода опускается на дно, а пресная остаётся у поверхности. Таким образом, образуется своеобразная «слойка»: менее солёная вода сверху, более солёная — снизу.

Влияние ветра. Солёность может кратковременно повышаться, если ветер нагоняет воду из Балтийского моря.

Интересные факты

Финский залив — часть Балтийского моря, которое само по себе считается солоноватоводным. При этом солёность Балтийского моря также невысока по сравнению с Мировым океаном.

Низкая солёность воды способствует сохранению затонувших кораблей на дне Финского залива. Холодные и относительно пресные воды замедляют процесс разложения, поэтому здесь сохранилось множество судов, затонувших в разные исторические эпохи.

В Финском заливе обитают как пресноводные, так и морские виды рыб. Например, в менее солёных участках могут встречаться виды, предпочитающие пресную воду, а в более солёных — сельдь, камбала, треска.

Название «Финский залив» появилось в 1730-х годах, так как северное побережье населяли финны. До этого залив называли по-разному: в XVI веке — Ливонским или Московским, в начале XVIII века — Кронштадтским, а в XIX веке моряки иногда именовали его «Маркизовой лужей».

