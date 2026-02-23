Городовой / Город / «Броневая» ближе: в шахте №846 обустраивают горизонтали
«Броневая» ближе: в шахте №846 обустраивают горизонтали

Опубликовано: 23 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
После завершения проходки монолитного участка начнётся проходка участка из 18 колец.

Строительство проходки шахты № 846, по которой будет проложена станция «Броневая», продолжается. Об этом информирует телеграм-канал «Подземник».

На текущий момент завершено 20 из запланированных 31 заходки. Рабочие начали обустраивать горный комплекс. После окончания проходки монолитного участка приступят к участку из 18 колец, где создадут рассечку для старта работ по рудничному двору и всем горизонтальным выработкам.


Операции выполняются под укрытием проходческого полка — подвесной платформы, служащей для обслуживания пространства в забое ствола шахты.

Отделка ствола ведётся из монолитного железобетона. В ней предусмотрены лестничное отделение и секция для спуска леса, чтобы транспортировать длинномерные и негабаритные грузы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
