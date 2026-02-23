«Броневая» ближе: в шахте №846 обустраивают горизонтали

Строительство проходки шахты № 846, по которой будет проложена станция «Броневая», продолжается. Об этом информирует телеграм-канал «Подземник».
На текущий момент завершено 20 из запланированных 31 заходки. Рабочие начали обустраивать горный комплекс. После окончания проходки монолитного участка приступят к участку из 18 колец, где создадут рассечку для старта работ по рудничному двору и всем горизонтальным выработкам.
Операции выполняются под укрытием проходческого полка — подвесной платформы, служащей для обслуживания пространства в забое ствола шахты.
Отделка ствола ведётся из монолитного железобетона. В ней предусмотрены лестничное отделение и секция для спуска леса, чтобы транспортировать длинномерные и негабаритные грузы.