Высаживаю 3 многолетника - растут даже в бетоне: идеальны для глинистой почвы, цветение - сногсшибательное

Опубликовано: 23 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие многолетники подойдут для глинистой почвы

Сложнее всего выращивать растения в глинистой почве. Она является тяжелой, плотной для большинства культур. В таких условиях о цветении не будет идти и речи. Портал «Огород.ру» назвал три многолетника, для которых суглинок – это идеальные условия.

Лапчатка кустарниковая

legion-media
legion-media

Растение подойдет для самых тяжелых почв. Его высота варьируется от 10 см до 1,5 м в зависимости от типа грунта. Неприхотливо в уходе, не требует укрытия в холодное время года, так как является зимостойким. Встречаются виды с желтыми, белыми, оранжевыми, красными цветками.

Медуница

legion-media
legion-media

Цветение медуницы начинается весной. Ее цветки похожи на колокольчики синего, голубого, розового, лилового оттенков. Растение идеально подходит для глинистых почв, а также тенистых участков. Является морозостойким.

«Вполне оправдывая свое "сладкое" название, это растение является ценным медоносом. Высадите его в своем саду – и пчелы станут вашими постоянными гостями», - сообщает источник.

Спирея японская

legion-media
legion-media

Этот декоративный кустарник активно используют для создания живых изгородей, но он подойдет и для одиночных посадок. Высота растения разнится от 30 см до 1,3 метра в зависимости от почвы. Существует множество видов спиреи японской. Встречаются растения с лилово-розовыми, светло-розовыми, зеленоватыми, красноватыми оттенками.

«Растение цветет большую часть лета, привлекает бабочек и пчел. Кроме того, спирея не требует сложного ухода и может расти на тяжелых почвах. Взрослые растения этого вида также достойно переносят засуху», - проинформировал портал.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие многолетники смогут расти даже в пустыне.

