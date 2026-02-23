Не рулетик и не конвертик: 5 креативных идей, как заворачивать блины с начинкой – не стол, а произведение искусства

Редактор «Горящей избы» Дарья Полещикова рассказала о пяти интересных способах завернуть блины с начинкой.
1. Треугольником
Преимуществ у такого способа заворачивания целых три: никаких сложностей, эффектный внешний вид и удобство – так как начинка надежно закрыта.
Сделать треугольник просто: разложите блин и размажьте начинку тонким слоем. От нее до краев должно быть не меньше 2 см.
Заверните края внутрь с трех сторон, не закрывая начинку в центре. Вы получите крупный треугольник. Затем остается только завернуть в центр уголки.
2. Открытым треугольником
Если блины у вас получились толстые, это отличный для вас вариант. Сгибов в этом способе минимум, поэтому ничего не сломается.
Разложите блин и размажьте начинку по нижней второй половине, немного отступив от краев. Верхней половиной накройте начинку. После этого повторно сверните блин пополам – у вас выйдет треугольник, из которого будет выглядывать начинка.
3. Мешочком
Если начинка у вас несладкая, воспользуйтесь таким способом заворачивания. Помимо блинов и начинки купите сыр-косичку или зеленый лук для своеобразной «веревочки».
Делается все просто: разверните блин, положите пару столовых ложек начинки по поверхности и соберите края к центру так, чтобы получить форму мешочка. Завяжите края ломтиком сыра-косички или пером зеленого лука.
4. Вместо роллов
Этот способ идеален, если начинок у вас несколько и если вам хочется поразить гостей.
Разложите блин, намазав по всей его поверхности начинку как можно тоньше. Сверните его в рулет и нарежьте на ломтики примерно 2 см в длину. Возьмите плоское сервировочное блюдо и разложите по ним роллы. Украсьте их свежими ягодами или топпингом.
5. Улиткой
Это довольно трудоемкий способ для самых пытливых. Он подходит, если в качестве начинки у вас паштет или густая намазка.
Разрежьте блины пополам – из каждой половинки будет «улитка». Каждую половину смажьте начинкой как можно тоньше. Сверните ломтики в рулетики, начиная с длинной стороны, а уже их сложите улиткой. Для закрепления возьмите шпажки.
Выложите улитки на плоское блюдо. Можно украсить их сверху шоколадной пастой, кусочками фруктов, смесью из икры и творожного сыра.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить низкокалорийные блины.