Не рулетик и не конвертик: 5 креативных идей, как заворачивать блины с начинкой – не стол, а произведение искусства

5 необычных способов завернуть блины с начинкой и поразить гостей

Редактор «Горящей избы» Дарья Полещикова рассказала о пяти интересных способах завернуть блины с начинкой.

1. Треугольником

Преимуществ у такого способа заворачивания целых три: никаких сложностей, эффектный внешний вид и удобство – так как начинка надежно закрыта.

Сделать треугольник просто: разложите блин и размажьте начинку тонким слоем. От нее до краев должно быть не меньше 2 см.

Заверните края внутрь с трех сторон, не закрывая начинку в центре. Вы получите крупный треугольник. Затем остается только завернуть в центр уголки.

2. Открытым треугольником

Если блины у вас получились толстые, это отличный для вас вариант. Сгибов в этом способе минимум, поэтому ничего не сломается.

Разложите блин и размажьте начинку по нижней второй половине, немного отступив от краев. Верхней половиной накройте начинку. После этого повторно сверните блин пополам – у вас выйдет треугольник, из которого будет выглядывать начинка.

3. Мешочком

Если начинка у вас несладкая, воспользуйтесь таким способом заворачивания. Помимо блинов и начинки купите сыр-косичку или зеленый лук для своеобразной «веревочки».

Делается все просто: разверните блин, положите пару столовых ложек начинки по поверхности и соберите края к центру так, чтобы получить форму мешочка. Завяжите края ломтиком сыра-косички или пером зеленого лука.

4. Вместо роллов

Этот способ идеален, если начинок у вас несколько и если вам хочется поразить гостей.

Разложите блин, намазав по всей его поверхности начинку как можно тоньше. Сверните его в рулет и нарежьте на ломтики примерно 2 см в длину. Возьмите плоское сервировочное блюдо и разложите по ним роллы. Украсьте их свежими ягодами или топпингом.

5. Улиткой

Это довольно трудоемкий способ для самых пытливых. Он подходит, если в качестве начинки у вас паштет или густая намазка.

Разрежьте блины пополам – из каждой половинки будет «улитка». Каждую половину смажьте начинкой как можно тоньше. Сверните ломтики в рулетики, начиная с длинной стороны, а уже их сложите улиткой. Для закрепления возьмите шпажки.

Выложите улитки на плоское блюдо. Можно украсить их сверху шоколадной пастой, кусочками фруктов, смесью из икры и творожного сыра.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить низкокалорийные блины.