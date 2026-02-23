Циклон из Атлантики растопит зиму в Петербурге: от морозов к нулю и снегу

После затяжных морозов в Санкт-Петербург приблизится атлантический циклон, который принесет потепление. Зима уступает место весенним тенденциям, и характер погоды существенно меняется.
Изменения в прогнозе
Антициклоны, вызвавшие в этом сезоне длительные холода в городе, сменятся циклонами из Атлантики.
В ближайшие дни ожидается переменная облачность без осадков, а ветер постепенно стихнет.
К середине недели дневные температуры поднимутся ближе к нулю, ночью сохранится от -4 до -6 градусов.
По словам синоптика Юрия Куткевича, во второй половине недели циклон усилит облачность, температура вечером повысится, днем будет около 0°C.
Одновременно с потеплением появится мокрый снег.