Циклон из Атлантики растопит зиму в Петербурге: от морозов к нулю и снегу

Опубликовано: 23 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

После затяжных морозов в Санкт-Петербург приблизится атлантический циклон, который принесет потепление. Зима уступает место весенним тенденциям, и характер погоды существенно меняется.

Изменения в прогнозе

Антициклоны, вызвавшие в этом сезоне длительные холода в городе, сменятся циклонами из Атлантики.
В ближайшие дни ожидается переменная облачность без осадков, а ветер постепенно стихнет.

К середине недели дневные температуры поднимутся ближе к нулю, ночью сохранится от -4 до -6 градусов.

По словам синоптика Юрия Куткевича, во второй половине недели циклон усилит облачность, температура вечером повысится, днем будет около 0°C.

Одновременно с потеплением появится мокрый снег.

Юлия Аликова
