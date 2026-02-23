1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако

Фиалка является одним из самых красивых растений, но для цветения придется постараться. Для шикарной бутонизации потребуется внесение подкормок на постоянной основе. Фиалка не столь капризна, как спатифиллум и антуриум, поэтому для нее подойдут даже народные варианты удобрений.
Канал «Цветущий мир Виктории» советует использовать народное средство, которое знакомо каждому. Для приготовления подкормки понадобится:
- касторовое масло – 1 чайная ложка;
- вода – 1 литр.
Добавляем в воду комнатной температуры касторовое масло, хорошо перемешиваем и сразу вносим под корень. Во время полива важно не задевать листья, так как от этого фиалка может испытать стресс. Лучше всего подкармливать растение на влажную почву.
Касторка отлично стимулирует цветение, делает фиалку более крепкой и устойчивой к болезням. Повторять подкормку достаточно 1 раз в месяц. Первые бутоны на растении начнут появляться через 2-3 недели после внесения.
Советы цветовода:
«Лучше всего перемешивать воду с маслом в банке с крышкой, далее сразу приступать к поливу. Нельзя использовать касторку в чистом виде, так как она способна привести к ожогам корневой системы».
«Готовый раствор нельзя хранить, его важно использовать сразу. Он также подойдет и для других цветущих комнатных растений».
