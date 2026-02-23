Городовой / Полезное / 1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако

Опубликовано: 23 февраля 2026 19:35
 Проверено редакцией
1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако
1 чайная ложка в горшок - и фиалка штампует бутоны без отдыха: не растение, а цветущее облако
Legion-Media
Чем подкармливать фиалку для цветения

Фиалка является одним из самых красивых растений, но для цветения придется постараться. Для шикарной бутонизации потребуется внесение подкормок на постоянной основе. Фиалка не столь капризна, как спатифиллум и антуриум, поэтому для нее подойдут даже народные варианты удобрений.

Канал «Цветущий мир Виктории» советует использовать народное средство, которое знакомо каждому. Для приготовления подкормки понадобится:

  • касторовое масло – 1 чайная ложка;
  • вода – 1 литр.

Добавляем в воду комнатной температуры касторовое масло, хорошо перемешиваем и сразу вносим под корень. Во время полива важно не задевать листья, так как от этого фиалка может испытать стресс. Лучше всего подкармливать растение на влажную почву.

Касторка отлично стимулирует цветение, делает фиалку более крепкой и устойчивой к болезням. Повторять подкормку достаточно 1 раз в месяц. Первые бутоны на растении начнут появляться через 2-3 недели после внесения.

Советы цветовода:

«Лучше всего перемешивать воду с маслом в банке с крышкой, далее сразу приступать к поливу. Нельзя использовать касторку в чистом виде, так как она способна привести к ожогам корневой системы».

«Готовый раствор нельзя хранить, его важно использовать сразу. Он также подойдет и для других цветущих комнатных растений».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как добиться круглосуточного цветения орхидеи.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 1
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью