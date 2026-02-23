Словно в Европе оказалась: уютный городок на берегу моря с узкими улочками и немецкой архитектурой – где находится и что посмотреть

Город, где Германия смешалась с Краснодарским краем

В 1321 километре от Москвы, на берегу Балтийского моря расположился тихий и уютный городок с узкими улочками, вымощенными брусчаткой, красивыми старинными домиками, променадами, утопающими в зелени, и ароматом сосен, который хочется вдохнуть полной грудью. Здесь царит атмосфера спокойствия: нет ни толп отдыхающих, ни суеты крупных курортов.

Конечно, речь идет о городе Светлогорск Калиниградской области. Сегодня в нем проживает чуть больше 17 000 человек. Это курортный город, где немецкая архитектура начала ХХ века сочетается с природой Балтики. Туристы его ценят за чистый сосновый воздух, длинные пляжи и атмосферу Европы начала прошлого столетия.

До 1945 года Светлогорск принадлежал Восточной Пруссии: тогда он назывался Раушен. В 1947 году город было решено переименовать в Светлогорск.

Главные достопримечательности Светлогорска

Водонапорная башня "Раушен"

Визитной карточкой города считается водонапорная башня "Раушен". Она была постороена в 1907-1908 годах по проекту архитектора Отто Вальтера Куккука в стиле немецкого романтизма. Башня снабжала город водой, которая поступала из источников у Мельничного пруда.

Променад вдоль песчаной береговой линии

Главной достопримечательностью Светлогорска считают променад вдоль песчаного берега Балтийского моря. Его протяженность превышает 1 километр. Променад появился еще в начале ХХ века.

Набережная соединяется с пляжем широкими каменными лестницами, которые летом используют как концертные площадки. Вдоль променада установлены скамейки, скульптуры, на набережной работают кафе и рестораны, есть велодорожки.

Солнечные часы "Зодиак"

В центре набережной у главного спуска к морю можно увидеть солнечные часы "Зодиак" диаметром 10,1 метра. Они были установлены в 1974 году. По окружности циферблата расположены символические изображения 12 знаков Зодиака. Работа принадлежит скульптору Николаю Фролову и за оригинальность была внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Что еще посетить и посмотреть

Кроме того, если вам доведется побывать в Светлогорске, то следует посетить Центральную площадь. Здесь множество памятников и интересных арт-объектов, которые выглядят как произведение искусства. Рядом расположены торговые ряды "Раушен". Они были построены недавно, но архитектура отсылает к XIX веку.

Также познавательно будет посетить дом-музей немецкого скульптора Германа Брахтера. В 1992 году его хотели снести, но местные жители выступили против. Сын Брахтера привез план дачи, в соответствии с которым здание было восстановлено, а внутри была воссоздана атмосфера 30-40-х годов.

