Опубликовано: 23 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Этюпские ворота вернулись в Павловск: реставрация к 250-летию
Global Look Press / Serguei Fomine / Russian Look
Воссоздать памятник в первоначальном облике удалось благодаря сохранившимся чертежам.

В Павловском парке закончилась реставрация Этюпских ворот, которую провели к 250-летию города. Это сооружение возвели в 1791 году по проекту Чарлза Камерона, а в XIX веке перестроил Карл Росси, после Великой Отечественной войны оно почти полностью исчезло.

Памятник восстановили в исходном виде, опираясь на старые чертежи, фото и архивные замеры, и вернули на историческое место у начала Ижорской дороги. Об этом написала пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

"Памятник воссоздали в первоначальном облике благодаря сохранившимся чертежам, фотографиям и архивным обмерам. Его установили на историческом месте — у начала Ижорской дороги", — сообщили в администрации.

Автор:
Юлия Аликова
