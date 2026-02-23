Этюпские ворота вернулись в Павловск: реставрация к 250-летию

Воссоздать памятник в первоначальном облике удалось благодаря сохранившимся чертежам.

В Павловском парке закончилась реставрация Этюпских ворот, которую провели к 250-летию города. Это сооружение возвели в 1791 году по проекту Чарлза Камерона, а в XIX веке перестроил Карл Росси, после Великой Отечественной войны оно почти полностью исчезло.

Памятник восстановили в исходном виде, опираясь на старые чертежи, фото и архивные замеры, и вернули на историческое место у начала Ижорской дороги. Об этом написала пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.