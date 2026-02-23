Заварили чай – и под корень: после такой подкормки герань не унять – "штампует" бутон за бутоном как передовик производства

Для обеспечения качественного и продолжительного цветения герани необходимы регулярные подкормки, поскольку запас питательных веществ в субстрате горшка быстро истощается. Учитывая неприхотливость данного растения, допустимо применение народных средств.
Высокую эффективность демонстрируют чайные и молочные растворы, обогащенные кальцием, фосфором, магнием, калием, натрием и аминокислотами. Рекомендуется развести 100 мл молока в 1 литре воды и внести полученный раствор под корень растения.
Для приготовления подкормки на основе черного чая потребуется одна ложка чайной заварки и кипяток, рассказала выпускница Тимирязевской академии Ксения Давыдова. Заварку следует настоять в течение 5 минут, затем процедить жидкость, а использованные чайные листья равномерно распределить по поверхности грунта в горшке.
После внесения чая рекомендуется слегка разрыхлить почву для оптимального распределения питательных веществ. Данные виды подкормок могут применяться совместно, так как они безопасны для растения.
В ближайшие недели на герани начнут формироваться первые соцветия, однако для достижения обильного цветения потребуется около месяца. Применение чайной заварки и молока будет способствовать продолжительному цветению герани не только в летний, но и в зимний период.
