Заварили чай – и под корень: после такой подкормки герань не унять – "штампует" бутон за бутоном как передовик производства

Новости по теме

3 пшика на листья – и герань не унять: шпарит бутоны как заведенная днем и ночью – не подкормка, а "живая вода"

Перейти

Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха

Перейти

2 ложки в воду - и герань цветет непрерывно целый год: мегакрутая подкормка в феврале

Перейти

Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно

Перейти

Герани до конца февраля - прежде всего: 1 ложка в воду - и растение выстреливает цветочными шапками 24/7, бутоны не сосчитать

Перейти