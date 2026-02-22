Городовой / Полезное / 1 капля в воду – и замиокулькас сорвался с цепи: выпускает по 3 побега в день даже зимой, стал мощнее баобаба
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
1 капля в воду – и замиокулькас сорвался с цепи: выпускает по 3 побега в день даже зимой, стал мощнее баобаба

Опубликовано: 22 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как заставить ленивый замиокулькас выбросить охапку веток  

Замиокулькас способен украсить любой интерьер, ведь это эффектное и мощное растение с глянцевыми листьями. Однако иногда "долларовое дерево" ленится и не спешит выпускать новые побеги. Как пробудить его на активный рост, в беседе с "Городовым" рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Каким должен быть грунт

По словам эксперта, замиокулькас предпочитает рыхлый и питательный грунт, который на 70% состоит из верхового раскисленного торфа. Остальную часть должны составлять почвоулучшители: перлит, диатомит, древесный уголь и дренажные камни. "Долларовое дерево" не переносит сквозняков, поэтому зимой его лучше убрать с подоконника.

Подкормка для активации роста

Для стимуляции роста замиокулькас нуждается в подкормке. Для ее приготовления потребуется:

  • натуральный мед – 1 чайная ложка;
  • йод – 1 капля;
  • вода – 1 литр.

Указанные компоненты перемешиваем и поливаем "долларовое дерево" под корень чуть по влажному грунту. Мед содержит микроэлементы и витамины, которые взбодрят замиокулькас и простимулируют его активный рост. Йод защитит растение от грибковых инфекций.

Подкормка для мощного клубня

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, что перед наращиванием веток и листьев, важно нарастить у замиокулькаса мощный клубень. Для этого можно растворить 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды и поливать "долларовое дерево" под корень 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

Подкормка для новых побегов и листьев

Как только клубень подрос, можно стимулировать замиокулькас на рост побегов и листьев. Для этого нужно развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и поливать 1 раз в 14 дней курсом 3 раза чуть по влажной почве.

Ранее мы сообщали, чем еще можно побаловать замиокулькас.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
