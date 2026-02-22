1 капля в воду – и замиокулькас сорвался с цепи: выпускает по 3 побега в день даже зимой, стал мощнее баобаба

Замиокулькас способен украсить любой интерьер, ведь это эффектное и мощное растение с глянцевыми листьями. Однако иногда "долларовое дерево" ленится и не спешит выпускать новые побеги. Как пробудить его на активный рост, в беседе с "Городовым" рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Каким должен быть грунт
По словам эксперта, замиокулькас предпочитает рыхлый и питательный грунт, который на 70% состоит из верхового раскисленного торфа. Остальную часть должны составлять почвоулучшители: перлит, диатомит, древесный уголь и дренажные камни. "Долларовое дерево" не переносит сквозняков, поэтому зимой его лучше убрать с подоконника.
Подкормка для активации роста
Для стимуляции роста замиокулькас нуждается в подкормке. Для ее приготовления потребуется:
- натуральный мед – 1 чайная ложка;
- йод – 1 капля;
- вода – 1 литр.
Указанные компоненты перемешиваем и поливаем "долларовое дерево" под корень чуть по влажному грунту. Мед содержит микроэлементы и витамины, которые взбодрят замиокулькас и простимулируют его активный рост. Йод защитит растение от грибковых инфекций.
Подкормка для мощного клубня
Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала, что перед наращиванием веток и листьев, важно нарастить у замиокулькаса мощный клубень. Для этого можно растворить 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды и поливать "долларовое дерево" под корень 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.
Подкормка для новых побегов и листьев
Как только клубень подрос, можно стимулировать замиокулькас на рост побегов и листьев. Для этого нужно развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и поливать 1 раз в 14 дней курсом 3 раза чуть по влажной почве.
