Российский город, который называют "жемчужиной" провинции - 5 причин посетить: что посмотреть, где остановиться 
Опубликовано: 22 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media
Тихий город Киржач с богатой историей

Если вы ищете тихий уголок для поездки на выходные из Москвы, обратите внимание на Киржач. Этот небольшой город во Владимирской области незаслуженно обходят стороной туристы, предпочитая Суздаль и Владимир.

Здесь нет громких достопримечательностей, но есть искренняя атмосфера и душевный уют. Киржач - это настоящая жемчужина провинции, которую хочется изучать не спеша.

Тихий город с богатой историей
История Киржача уходит корнями в XIV век и связана с именем Сергия Радонежского, который основал здесь Благовещенский монастырь. Сегодня это небольшой город, где купеческие особняки соседствуют с советской застройкой и храмами.

legion-media
legion-media

Один человек изменил лицо города
Главное открытие Киржача - пример того, как инициатива неравнодушных людей может преобразить город. Благодаря местному предпринимателю здесь появились уникальные пространства:

  1. музей ледниковых камней;
  2. типографский мост - самый длинный деревянный мост в России;
  3. парково-музейная зона «Вшивая горка»;
  4. смотровая площадка «Зайчушка»;
  5. музеи меди, иконописи и наличника.

"Когда идешь по главной улице Гагарина, мимо отреставрированных домов, на каждом из которых табличка: кто жил, когда построен, а внутри музеи, кафе, мастерские, ты понимаешь: здесь живут люди, которым важно, каким станет их город через пять, десять, двадцать лет. И это чувствуется", - отметила тревел-блогер на канале "Зачем я там была?".

Уют, вкус и дух старины
Киржач радует развитой инфраструктурой: работают уютные кафе «Карамель» и «Чайник». Любителям антиквариата стоит заглянуть в «Лавку старины». Для полного погружения в историю можно остановиться в гостевом доме, который обустроен в купеческом особняке XIX века с подлинными интерьерами.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
