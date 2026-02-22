Российский город, который называют "жемчужиной" провинции - 5 причин посетить: что посмотреть, где остановиться 

Если вы ищете тихий уголок для поездки на выходные из Москвы, обратите внимание на Киржач. Этот небольшой город во Владимирской области незаслуженно обходят стороной туристы, предпочитая Суздаль и Владимир.
Здесь нет громких достопримечательностей, но есть искренняя атмосфера и душевный уют. Киржач - это настоящая жемчужина провинции, которую хочется изучать не спеша.
Тихий город с богатой историей
История Киржача уходит корнями в XIV век и связана с именем Сергия Радонежского, который основал здесь Благовещенский монастырь. Сегодня это небольшой город, где купеческие особняки соседствуют с советской застройкой и храмами.
Один человек изменил лицо города
Главное открытие Киржача - пример того, как инициатива неравнодушных людей может преобразить город. Благодаря местному предпринимателю здесь появились уникальные пространства:
- музей ледниковых камней;
- типографский мост - самый длинный деревянный мост в России;
- парково-музейная зона «Вшивая горка»;
- смотровая площадка «Зайчушка»;
- музеи меди, иконописи и наличника.
"Когда идешь по главной улице Гагарина, мимо отреставрированных домов, на каждом из которых табличка: кто жил, когда построен, а внутри музеи, кафе, мастерские, ты понимаешь: здесь живут люди, которым важно, каким станет их город через пять, десять, двадцать лет. И это чувствуется", - отметила тревел-блогер на канале "Зачем я там была?".
Уют, вкус и дух старины
Киржач радует развитой инфраструктурой: работают уютные кафе «Карамель» и «Чайник». Любителям антиквариата стоит заглянуть в «Лавку старины». Для полного погружения в историю можно остановиться в гостевом доме, который обустроен в купеческом особняке XIX века с подлинными интерьерами.
Ранее "Городовой" рассказал, почему в деревнях резко перестали сажать огороды.