Беру кефир и яблоко - через 10 минут на столе гора лакомства к чаю: подсели всей семьей на этот завтрак

Казалось бы, что можно приготовить из обычных яблока и кефира? На самом деле эти два ингредиента становятся основой для пышных и ароматных оладий, которые обожают и взрослые, и дети.
Секрет кроется в добавлении сметаны и манной крупы. Благодаря им выпечка получается нежной, воздушной и долго не черствеет. Всего 10 минут на замес теста, и вы сможете подать к чаю целую гору румяного лакомства, от которого невозможно оторваться.
Ингредиенты:
- кефир - 200 мл.;
- сметана 20% - 4 ст. л.;
- яйца - 2 шт.;
- соль - 1/2 ч. л.;
- сахар - 2 ст. л.;
- ванильный сахар - 1 ч. л.;
- манная крупа - 4 ст. л.;
- мука - 8 ст. л.;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- яблоки - 3 шт.
В глубокую миску добавляем кефир, сметану, яйца, соль, сахар, ванильный сахар и взбиваем венчиком до однородной массы. Затем добавляем манку, муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оно получится довольно густым, как сметана.
Яблоки натираем на терке, добавляем в тесто и перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем оладушки с помощью столовой ложки.
Обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!
