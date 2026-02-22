Городовой / Полезное / Беру кефир и яблоко - через 10 минут на столе гора лакомства к чаю: подсели всей семьей на этот завтрак
Беру кефир и яблоко - через 10 минут на столе гора лакомства к чаю: подсели всей семьей на этот завтрак

Опубликовано: 22 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Рецепт яблочных оладий на кефире

Казалось бы, что можно приготовить из обычных яблока и кефира? На самом деле эти два ингредиента становятся основой для пышных и ароматных оладий, которые обожают и взрослые, и дети.

Секрет кроется в добавлении сметаны и манной крупы. Благодаря им выпечка получается нежной, воздушной и долго не черствеет. Всего 10 минут на замес теста, и вы сможете подать к чаю целую гору румяного лакомства, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты:

  • кефир - 200 мл.;
  • сметана 20% - 4 ст. л.;
  • яйца - 2 шт.;
  • соль - 1/2 ч. л.;
  • сахар - 2 ст. л.;
  • ванильный сахар - 1 ч. л.;
  • манная крупа - 4 ст. л.;
  • мука - 8 ст. л.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • яблоки - 3 шт.

В глубокую миску добавляем кефир, сметану, яйца, соль, сахар, ванильный сахар и взбиваем венчиком до однородной массы. Затем добавляем манку, муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оно получится довольно густым, как сметана.

Яблоки натираем на терке, добавляем в тесто и перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем оладушки с помощью столовой ложки.

Обжариваем с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!

