Часть свинины, которую не стоит есть - не добавляйте это в холодец и не кормите собак

Самая вредная часть свинины

Многие из нас любят свинину, поскольку это недорогое и вкусное мясо. Однако есть одна часть свиной туши, которая может таить в себе скрытую угрозу для здоровья.

Обработки, которые проходят животные на фермах, бессильны против этой проблемы. Речь идет про свиные копыта.

В чем главная опасность

Дело в том, что свинья - животное парнокопытное, и ее копыто имеет естественную щель посередине. В эту щель, а также в микроскопические трещины на поверхности постоянно попадают грязь и различные бактерии.

Даже если ферма образцовая, внешние обработки животного не могут уничтожить микрофлору, которая забивается глубоко в эти трещинки.

Почему термообработка не всегда помогает

Многие думают, что долгая варка решит все проблемы. Копыта часто добавляют в холодец ради навара и коллагена, чтобы блюдо хорошо застыло.

Но высокая температура может просто не проникнуть внутрь тех самых глубоких трещин, где прячутся бактерии. А когда холодец остывает, создается идеальная среда для бурного размножения микроорганизмов.

Безопасны ли копыта для собак

Многие владельцы собак покупают вяленые или сушеные свиные копыта в зоомагазинах или берут сырые с частных ферм, считая их натуральным угощением. Однако такое "лакомство" не проходит достаточной термической обработки, чтобы убить бактерии.

На крупных производствах копыта не идут в пищу напрямую. Их измельчают, подвергают мощной термической обработке и только потом используют, например, для производства мясокостной муки или в колбасных изделиях, что делает продукт безопасным, сообщает зооработник Алла Вертьянова в своем блоге.

