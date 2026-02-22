Часть свинины, которую не стоит есть - не добавляйте это в холодец и не кормите собак

Многие из нас любят свинину, поскольку это недорогое и вкусное мясо. Однако есть одна часть свиной туши, которая может таить в себе скрытую угрозу для здоровья.
Обработки, которые проходят животные на фермах, бессильны против этой проблемы. Речь идет про свиные копыта.
В чем главная опасность
Дело в том, что свинья - животное парнокопытное, и ее копыто имеет естественную щель посередине. В эту щель, а также в микроскопические трещины на поверхности постоянно попадают грязь и различные бактерии.
Даже если ферма образцовая, внешние обработки животного не могут уничтожить микрофлору, которая забивается глубоко в эти трещинки.
Почему термообработка не всегда помогает
Многие думают, что долгая варка решит все проблемы. Копыта часто добавляют в холодец ради навара и коллагена, чтобы блюдо хорошо застыло.
Но высокая температура может просто не проникнуть внутрь тех самых глубоких трещин, где прячутся бактерии. А когда холодец остывает, создается идеальная среда для бурного размножения микроорганизмов.
Безопасны ли копыта для собак
Многие владельцы собак покупают вяленые или сушеные свиные копыта в зоомагазинах или берут сырые с частных ферм, считая их натуральным угощением. Однако такое "лакомство" не проходит достаточной термической обработки, чтобы убить бактерии.
На крупных производствах копыта не идут в пищу напрямую. Их измельчают, подвергают мощной термической обработке и только потом используют, например, для производства мясокостной муки или в колбасных изделиях, что делает продукт безопасным, сообщает зооработник Алла Вертьянова в своем блоге.
