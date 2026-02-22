Деревня XV века в России, которая вошла в список лучших в мире. Как там сейчас живут люди

Деревня, где нет ничего, но она попала в рейтинг ООН

Представьте место, где нет магазина, нет школы, нет водопровода, а интернет ловит только на холме. Где зимой остаются жить от силы три десятка человек, а свет иногда выключается без предупреждения. В 2021 году это место — крошечная деревня Бёхово в Тульской области — вошло в список лучших туристических деревень планеты по версии ООН.

Из 174 претендентов со всего света эксперты выбрали 44 финалиста, передает автор канала "ЖЖитель: путешествия и авиация". И Бёхово оказалось единственным представителем России.

Секрет в том, чего нет

Жюри ООН оценивало не количество ресторанов и не звезды на фасадах гостиниц. Смотрели на другое: как люди живут, берегут ли природу, хранят ли культуру. Бёхово подошло идеально. Потому что здесь главное достояние — как раз отсутствие «цивилизации» в привычном смысле.

Деревня входит в заповедную зону музея Поленово, а значит, новое строительство запрещено. Никаких коттеджных поселков, никаких заборов до неба. Только старые деревянные дома, многие с историей, и тишина, которую слышно физически.

Три кита, на которых держится Бёхово

1. Наследие великого художника

Рядом — усадьба Василия Поленова. Но художник не просто писал здешние пейзажи, он их создавал. В 1906 году по его проекту в Бёхове построили Троицкую церковь — белую, с зеленой крышей, будто вырастающую из холма над Окой. Она стоит до сих пор, и вид с обрыва открывается тот же, что вдохновлял Поленова больше ста лет назад.

2. Тишина как роскошь

Сюда не едут за шумными вечеринками и толпами. Едут слушать ветер в соснах, плеск реки и пение птиц. Ночью небо здесь такое звездное, что кажется, будто можно дотянуться рукой. Это место для тех, кто хочет побыть наедине с собой.

3. Свои люди

Туристов здесь не воспринимают как кошелек на ножках. Местные не строят сувенирные ларьки и не зазывают в кафе с пластиковыми стульями. Есть пара гостевых домов, где можно пожить и вдохнуть настоящий деревенский воздух. Гостей тут ждут понимающих, тех, кто не бросит фантик в кусты и не включит музыку на колонку в два часа ночи.

Что увидит тот, кто доедет

Сначала — тихие улочки, старые дома, никакой суеты. Потом — маленькую белую церковь, уютную и непохожую на городские соборы. А главное — обрыв над Окой. Стоишь на высоком берегу, смотришь на изгиб реки, на леса до горизонта и понимаешь: ради этого стоило ехать.

Как добраться и что учесть

Из Москвы или Тулы — часа два на машине. Можно на электричке до станции Тарусская, а потом на такси. Но важный момент: придется обходиться без привычного комфорта. Запаситесь продуктами, возьмите наличку (карты берут не везде) и не ждите аниматоров. Здесь никто не будет вас развлекать — здесь дают главное: пространство и покой.

Почему это важно

Победа Бёхова в конкурсе ООН — сигнал. Миру интересна не только парадная Россия с кремлями и соборами. Интересна настоящая глубинка, которая не превратилась в безликий курорт. Где время течет медленно, а люди живут не для галочки. История про то, что главная ценность сейчас — не бетон и стекло, а умение хранить тишину и уважать место, в котором живешь.

Ранее портал «Городовой» сообщал о туристке, которая рассказала неприятную историю после поездки в Абхазию.