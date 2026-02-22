Не томаты, а настоящие роботы: Валят урожаем без перерыва до холодов - 3 классных сорта

Новости по теме

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Делаем обогреватель для теплицы: трое суток держит 70°C - сохраняем рассаду в межсезонье

Перейти

Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере

Перейти

Не сорта, а передовики производства: собираю с 1 кв. метра по 20 кг перцев - урожай созревает даже в Сибири, холод - не помеха

Перейти

7 капель на каждое семечко – и рассада попрет как на дрожжах: будет крепче молодых дубков, мощной и стойкой

Перейти