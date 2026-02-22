Не томаты, а настоящие роботы: Валят урожаем без перерыва до холодов - 3 классных сорта

Наступает весна, многие дачники уже успели высадить семена томатов на рассаду, особенно это касается тех, кто живёт в южных регионах, другим этот процесс ещё только предстоит. Самое время выбрать удачные сорта овощей.
Какие сорта томатов дают урожай до холодов, рассказывает канал "Дачные истории" стоит взять советы на заметку.
Сорт томатов "Тонатико F1"
Сорт является вишневидным. Он образует томаты кистями по 20 штук, каждый помидор имеет вес до 20 граммов. Преимущество сорта - в высокой урожайности. Красные томаты-черри он даёт до самых холодов, собирать урожай можно как отдельными плодами, так и целыми кисточками, что очень удобно. Томат хорош для приготовления салатов, украшения блюд. Если выложить на блюдо целую кисть и украсить зеленью, выглядит очень нарядно.
Если вы сеете томаты на рассаду, то не пропустите удачные даты в марте текущего 2026 года по Лунному календарю, кусты вырастут мощными, урожай дадут крупный.
Томат "Маунтин Виньярд F1"
Этот сорт также отличается длительным плодоношением до самой осени. Когда у соседей уборка урожая уже завершена, вы будете продолжать снимать с кустов мелкие вытянутые помидорки до 20 граммов весом каждый. Они имеют приятный сладковатый вкус и яркий аромат.
Сорт "Маунтин Мейджик F1"
Томаты можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Сорт имеет отличную завязываемость плодов, урожаем радовать будет вас весь сезон. Плоды весом до 70 граммов не трескаются, их можно транспортировать, хранить, многие сажают сорт на продажу помидоров. Также томаты хорошо консервировать, они не лопаются в банках при закатке и хранении. Вкус - яркий сладкий, очень приятный.
