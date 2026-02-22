Городовой / Полезное / От хорошей жизни не цветет: как "уговорить" толстянку выпустить бутоны - пошаговый план
От хорошей жизни не цветет: как "уговорить" толстянку выпустить бутоны - пошаговый план

Опубликовано: 22 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
От хорошей жизни не цветет: как "уговорить" толстянку выпустить бутоны - пошаговый план
От хорошей жизни не цветет: как "уговорить" толстянку выпустить бутоны - пошаговый план
Legion-Media
Почему не цветет денежное дерево 

Многие владельцы «денежного дерева» годами ждут, когда оно порадует нежными звездчатыми цветами. Вопреки распространенному мнению, толстянка (крассула) способна цвести в домашних условиях. Просто для этого ей нужны условия, приближенные к естественным: в природе она растет в Южной Африке, где царит жара, засуха и резкий перепад температур.

В большинстве случаев крассула не цветет, потому что ей хорошо, пишет канал "Цветочные советы от Елены". В комфортных условиях она наращивает зелень, в суровых - цветет, чтобы успеть размножиться до наступления засухи. В уютной квартире с регулярным поливом и стабильной температурой она просто не видит смысла тратить силы на цветение.

Рекомендации цветоводов: как ухаживать за толстянкой

  • Крассула — суккулент, она запасает влагу в листьях и не выносит застоя воды. При частом поливе корни загнивают, а растение направляет все силы на выживание.
  • Толстянке нужно яркое солнце, желательно с прямыми лучами хотя бы несколько часов в день. В тени стебли вытягиваются, а цветения можно не ждать.
  • Чтобы зацвести, толстянке нужна прохладная зимовка при температуре +10...+15C и минимальный полив. Без этого периода отдыха бутоны не закладываются.
  • В тесной посуде растение тратит силы на рост корней, а не на цветение.
  • Если постоянно обрезать побеги, растение не успевает подготовиться к цветению.

Как добиться цветения толстянки: пошаговый план

Организуйте правильную зимовку. С октября по февраль поставьте толстянку в самое светлое и прохладное место. Поливайте очень редко — только когда листья начнут слегка сморщиваться. Подкормки полностью исключите.

Весной верните тепло и свет. Когда появятся первые признаки роста, переставьте горшок на южный или юго-восточный подоконник. Начинайте поливать чаще, но давайте почве просыхать между поливами.

Подкармливайте правильно. С весны до осени вносите удобрения для кактусов и суккулентов по рекомендации производителя. Перекорм так же вреден, как и недокорм.

Не переставляйте горшок без нужды. Толстянка не любит резкой смены условий — это вызывает стресс и сброс бутонов.

Проветривайте. Летом выносите растение на балкон или в сад — свежий воздух и перепад дневных и ночных температур стимулируют цветение.

Толстянка обычно цветет в конце зимы — начале весны. Но зацвести способно только зрелое растение, которому не менее 5 лет.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
