Врываемся в зал после 35: 5 топовых направлений для женщин - нагрузка в меру и хорошее настроение

Многие женщины после 30-35 лет задумываются о том, какую выбрать для себя физическую активность, чтобы она и пользу приносила, и удовольствие. Прежде чем покупать абонемент в зал, тренеры рекомендуют проконсультироваться с врачом. В зрелом возрасте могут быть нюансы, которые стоит учитывать при выборе нагрузок.
Как выбрать своё направление
Универсальных решений для новичков после 35 не существует — подбирать нагрузку нужно индивидуально, пишет pravda.ru. Несколько популярных направлений, которые эксперты рекомендуют женщинам, заново открывающим для себя спорт:
- Йога — идеальный выбор, если жизнь похожа на бесконечный список задач. Заниматься можно дома, без дорогого оборудования.
- Плавание — магия для тела. Вода расслабляет мышцы, успокаивает нервы.
- Скандинавская ходьба — вовсе не «пенсионерский» спорт, а эффективный способ держать тело в тонусе.
- Пилатес — система упражнений, направленная на укрепление мышц, улучшение осанки и гибкости. Тренеры рекомендуют его для начинающих.
- Танцы и аэробика — отличный способ поднять настроение и улучшить физическую форму. Можно выбрать любой стиль — от зумбы до латиноамериканских танцев.
Начинающим рекомендуют входить в режим тренировок плавно, с минимальных объёмов и интенсивности. Несколько занятий с тренером помогут освоить базовые движения. Тренировка должна оставлять ощущение работоспособности, а не разбитости. А чтобы дольше сохранять интерес к новому увлечению, полезно находить единомышленников. Групповые занятия помогают весело провести время и познакомиться с новыми людьми.
Ранее Городовой рассказал о новом виде отдыха, который выбирает молодежь.