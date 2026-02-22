Городовой / Полезное / Врываемся в зал после 35: 5 топовых направлений для женщин - нагрузка в меру и хорошее настроение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Врываемся в зал после 35: 5 топовых направлений для женщин - нагрузка в меру и хорошее настроение

Опубликовано: 22 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Врываемся в зал после 35: 5 топовых направлений для женщин - нагрузка в меру и хорошее настроение
Врываемся в зал после 35: 5 топовых направлений для женщин - нагрузка в меру и хорошее настроение
Legion-Media
Тренировки для поддержания формы после 35 лет

Многие женщины после 30-35 лет задумываются о том, какую выбрать для себя физическую активность, чтобы она и пользу приносила, и удовольствие. Прежде чем покупать абонемент в зал, тренеры рекомендуют проконсультироваться с врачом. В зрелом возрасте могут быть нюансы, которые стоит учитывать при выборе нагрузок.

Как выбрать своё направление

Универсальных решений для новичков после 35 не существует — подбирать нагрузку нужно индивидуально, пишет pravda.ru. Несколько популярных направлений, которые эксперты рекомендуют женщинам, заново открывающим для себя спорт:

  • Йога — идеальный выбор, если жизнь похожа на бесконечный список задач. Заниматься можно дома, без дорогого оборудования.
  • Плавание — магия для тела. Вода расслабляет мышцы, успокаивает нервы.
  • Скандинавская ходьба — вовсе не «пенсионерский» спорт, а эффективный способ держать тело в тонусе.
  • Пилатес — система упражнений, направленная на укрепление мышц, улучшение осанки и гибкости. Тренеры рекомендуют его для начинающих.
  • Танцы и аэробика — отличный способ поднять настроение и улучшить физическую форму. Можно выбрать любой стиль — от зумбы до латиноамериканских танцев.

Начинающим рекомендуют входить в режим тренировок плавно, с минимальных объёмов и интенсивности. Несколько занятий с тренером помогут освоить базовые движения. Тренировка должна оставлять ощущение работоспособности, а не разбитости. А чтобы дольше сохранять интерес к новому увлечению, полезно находить единомышленников. Групповые занятия помогают весело провести время и познакомиться с новыми людьми.

Ранее Городовой рассказал о новом виде отдыха, который выбирает молодежь.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью