Не море и не горы: у молодежи новый тренд на отдых - полная перезагрузка

Ещё несколько лет назад санаторий ассоциировался с «пенсионерским» отдыхом. Сегодня этот стереотип стремительно рушится. Всё больше россиян в возрасте до 35 лет выбирают для отдыха именно здравницы, и это осознанный тренд. Цифры говорят сами за себя: до 15% от всех гостей в российских санаториях - в возрасте 18–35 лет, а в некоторых здравницах — и вовсе до половины.
Эксперты назвали несколько причин, по которым молодёжь выбирает санаторный отдых.
- Бегство от стресса и цифровой перегрузки. Жизнь в мегаполисе с её бешеным ритмом, постоянными уведомлениями и информационным шумом выматывает. Санаторий становится местом, где можно на несколько дней выключить телефон, выдохнуть и восстановить ресурс. Молодые люди едут не лечиться, а спасаться от выгорания.
- Осознанное отношение к здоровью. Молодёжь не хочет ждать, когда что-то заболит, она предпочитает инвестировать в себя заранее: детокс, очищение, профилактика, укрепление иммунитета.
- Санатории стали другими. Современная здравница — это не советская лечебница с унылыми коридорами, а комфортабельный отель с уровнем сервиса, не уступающим лучшим гостиницам. Бассейны, СПА-центры, велнес-программы, фитнес-залы, йога-террасы, массажи и разнообразное диетическое питание — всё это привлекает молодых людей, которые хотят отдыхать с пользой.
- Удобный формат коротких туров. Вместо того чтобы копить на две недели у моря, многие выбирают короткие поездки на выходные в санаторий неподалёку. Это позволяет быстро перезагрузиться без отрыва от работы и больших затрат. По данным экспертов, молодёжь ищет здравницы в радиусе 300–500 км от дома, чтобы доехать на машине за несколько часов.
Выбирая санаторий, отдыхающие смотрят на наличие СПА, хорошей косметологии, спортивных опций, бассейна, вечерней анимации и мест для прогулок. В топе популярных направлений — Кавказские Минеральные Воды, Крым, Краснодарский край и Подмосковье.
