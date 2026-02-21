Городовой / Полезное / Побывала в белорусском селе и обомлела: 3 особенности, которые удивили и заставили задуматься
Побывала в белорусском селе и обомлела: 3 особенности, которые удивили и заставили задуматься

21 февраля 2026
 Проверено редакцией
Чем примечательны белорусские села 

Путешественники Евгений и Дарья Олейники в последнее время много бывают в Беларуси. И чем больше наблюдений, тем больше удивления. Ведь, казалось бы, соседняя братская страна, а отличий довольно много, особенно в глубинке. Есть 3 особенности, которые обращают на себя внимание, когда едешь по белорусскому селу.

Отсутствие заборов в некоторых селах

Если в России заборы есть почти у каждого дома и участка, причем довольно высокие, то в Беларуси их не так много, а если есть, то очень низкие, в виде небольших палисадничков. Есть немало домов, которые и вовсе ничем не ограждены.

Примечательно, что заборов нет в основном в тех селах, где проживают католики, в западной части страны. К слову, в Европе заборы в частном секторе не ставят для удобства подъезда пожарных и экстренных служб, особенно если дома находятся рядом друг с другом, а также из-за экономии и чувства безопасности.

Возделанная земля, ухоженная территория

В белорусских селах старательно ухаживают за участком. Земля всегда вспаханная, удобренная. Нет ни зарослей, ни хаоса во дворе. Чем дальше село находится от крупного города, тем больше его жители полагаются на личное подсобное хозяйство. В результате сельские поселения выглядят очень добротными и процветающими.

Много аистов

В белорусских селах очень много аистов, недаром Беларусь называют "страной под белыми крыльями" (аиста). Здесь считают, что если разорить гнездо аиста, то быть беде. Поэтому аисты гнездятся здесь повсеместно, даже рядом со зданием МЧС и с другими важными госучреждениями.

Интернет-пользователи поблагодарили блогеров за обзор и поделились собственными наблюдениями касательно белорусских сел:

"За порядком и отсутствием мусора на приусадебном участке следят из-за страха. Очень строго спрашивают местные участковые, да и перед соседями стыдно. А буслов-аистов полно на полях и в деревнях! Буслянки, так называют гнезда в деревнях. И это хорошая примета. К плодородию в семьях".

"В Витебской области аисты ходят прямо вдоль дороги, и небось у каждого под крылом белорусский паспорт".

"Заметила, что для сел и городков Беларуси характерно соседство католического и православного храма. И встречают там очень вежливо и радушно"

"Заборов нет в бывшей Западной Беларуси. Территории, которые были восточными, все, как правило, с заборами. Но, конечное, не с такими "кремлевскими стенами", как в России".

"Всегда удивляла чистота на обочинах дорог. Как будто сотни маленьких человечков с грабельками убрались только что. И очень отзывчивые люди! Остановились спросить дорогу у дедули с ведром. Закончилось тем, что через пять минут он уже звал нас в гости на бабкины пироги".

Ольга Зайцева
