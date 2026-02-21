Не город, а защитник русских земель: старинный, уютный и богатый на достопримечательности - что в нем посмотреть

Практически на границе с Эстонией находится небольшой российский город, который обязательно нужно посетить каждому туристу. Речь идет о Печорах.
Чем уникален город
Зарождение города началось после строительства Псково-Печерского монастыря, который известен многочисленными пещерными ходами. Кстати, название Печоры в переводе со старославянского означает «пещеры». Город образовался в конце XV века. Его также называют городом-крепостью, так как в прошлом он защищал северо-западные рубежи государства.
Это место является очень живописным, поэтому именно здесь прежде вдохновлялись художник Карл Брюллов и историк Николай Костомаров. В Печорах есть множество достопримечательностей, которые точно останутся в памяти.
Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Монастырь считается визитной карточкой города, так как он является одним из старейших мужских обителей. На территории находится комплекс зданий, из-за чего визит будет долгим.
Крепость Псково-Печерского монастыря
«Длина стен монастыря составляет около 800 м, толщина — 2 м. Раньше здесь было 10 башен, но теперь можно наблюдать только 9: Тайловская, башня Верхних решёток — самая высокая, аналогичная ей башня Нижних решёток, башня Тарарыгина, Изборская, Благовещенская, Никольская башня с надвратной церковью Николы Ратного, Петровская, круглая Тюремная башня», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».
Михайловский собор
Собор представляет собой строение в стиле русского классицизма. Он был построен в 1827 году, сейчас является одной из главной достопримечательностей города.
Пещеры
В пещерах температура воздуха держится на одном уровне - она не поднимается выше +5 градусов в течение всего года. Подобный факт не является случайностью. Это место представляет собой усыпальницу. После входа начинаются семь подземных галерей, которые со временем расширялись и удлинялись. Здесь можно увидеть известняковые плиты с надписями, установленные прямо в стенах.
Также следует посетить Успенскую церковь, Большую шестипролетную звонницу, Сретенскую и Благовещенскую церкви, Водонапорную башню, Музей истории города Печоры, Домик стрельца.
Что попробовать из блюд
В Печорах большой популярностью пользуются рыбные блюда. Здесь можно отведать щучьи котлеты, теплый паштет, икреницу из щуки, судака. Из десертов стоит отдать предпочтение блинному торту, коврижкам. Также здесь очень вкусные супы.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российский город являлся первой столицей Древней Руси.