Телефон "убьете в хлам": вот как нельзя заряжать смартфоны – советы экспертов

Новости по теме

Зарядка смартфона без мифов: что реально продлевает жизнь аккумулятора

Перейти

Сколько по времени нужно проехать, чтобы зарядить аккумулятор в мороз: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие

Перейти

Фатальные последствия: вот почему нельзя носить смартфон в кармане куртки – ответ эксперта

Перейти

Без кассы и валидатора: как смартфон заменит билет в метро и на электричках

Перейти

Рекорд Петербурга: партия электробусов МАЗ с ночной зарядкой

Перейти