Телефон "убьете в хлам": вот как нельзя заряжать смартфоны – советы экспертов

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они используются всеми возрастными группами для коммуникации, развлечений и профессиональной деятельности. Однако не все пользователи осведомлены о правилах зарядки, способствующих продлению срока службы аккумуляторной батареи.
Согласно рекомендациям экспертов канала «Практичные советы», существуют определённые действия, которых следует избегать при зарядке смартфона, чтобы предотвратить преждевременный износ или выход из строя аккумулятора. Одним из ключевых правил является отказ от использования устройства в процессе зарядки. Одновременная подача и потребление энергии создаёт двойную нагрузку на аккумулятор, что приводит к его перегреву и потенциальному повреждению.
Кроме того, не рекомендуется допускать полную разрядку аккумулятора до нуля, а также заряжать его до 100%. Оптимальным режимом для поддержания долговечности батареи считается поддержание уровня заряда в диапазоне от 20% до 80%.
Эксперты не рекомендуют использовать недорогие неоригинальные зарядные устройства, так как это может негативно сказаться на сроке службы смартфона.
