Праздник березок, цветов и новой жизни: когда в 2026 году отмечаем Троицу и Троицкую родительскую субботу
Троица — один из самых красивых и светлых праздников в году. Его очень любят в народе, и даже те, кто редко заходит в церковь, знают его по яркому зеленому убранству. В народе этот день называют «днем рождения Церкви».
Когда праздновать?
У Троицы нет фиксированной даты. Она напрямую зависит от Пасхи и отмечается ровно через 50 дней после неё. Поэтому второе название праздника — Пятидесятница.
Как рассказал "Городовому" иерей Андрей Владимирович Постернак, в 2026 году Троицкая родительская суббота приходится на 30 мая, а День Святой Троицы (Пятидесятница) — на 31 мая.
Суббота перед праздником: время вспомнить близких
Суббота накануне Троицы — особенная. Её называют Родительской.
"В Троицкую родительскую субботу мы всегда вспоминаем наших усопших. Таких дней их несколько в течение года.
В эти дни можно посетить кладбище, прийти в храм, подать записки об упокоении тех, кто скончался, поставить свечи, поучаствовать в злоупокойном богослужении. Самое главное — помнить о тех, кого нет среди нас", - говорит священник.
Что делать в сам праздник?
В воскресенье в храмах проходит очень красивая и торжественная служба. Сразу после литургии читаются особые коленопреклоненные молитвы. Люди в это время стоят на коленях на свежей траве.
В этот день не нужно грустить. Наоборот, важно настроить себя на радость, помириться с теми, с кем в ссоре, и устроить праздничный обед.
"И после Троицы мы начинаем готовиться уже к будущему Петровскому посту.
Будет сплошная неделя, это неделя, когда не будет постных дней в среду и в пятницу, а после уже начнётся Петровский пост, который готовит нас ко Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла", - отмечает отец Андрей.