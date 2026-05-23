Городовой / Новости Петербурга / Праздник березок, цветов и новой жизни: когда в 2026 году отмечаем Троицу и Троицкую родительскую субботу
Праздник березок, цветов и новой жизни: когда в 2026 году отмечаем Троицу и Троицкую родительскую субботу

Опубликовано: 23 мая 2026 11:36
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Праздник установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов.

Троица — один из самых красивых и светлых праздников в году. Его очень любят в народе, и даже те, кто редко заходит в церковь, знают его по яркому зеленому убранству. В народе этот день называют «днем рождения Церкви».

Когда праздновать?

У Троицы нет фиксированной даты. Она напрямую зависит от Пасхи и отмечается ровно через 50 дней после неё. Поэтому второе название праздника — Пятидесятница.

Как рассказал "Городовому" иерей Андрей Владимирович Постернак, в 2026 году Троицкая родительская суббота приходится на 30 мая, а День Святой Троицы (Пятидесятница) — на 31 мая.

Суббота перед праздником: время вспомнить близких

Суббота накануне Троицы — особенная. Её называют Родительской.

"В Троицкую родительскую субботу мы всегда вспоминаем наших усопших. Таких дней их несколько в течение года.

В эти дни можно посетить кладбище, прийти в храм, подать записки об упокоении тех, кто скончался, поставить свечи, поучаствовать в злоупокойном богослужении. Самое главное — помнить о тех, кого нет среди нас", - говорит священник.

Что делать в сам праздник?

В воскресенье в храмах проходит очень красивая и торжественная служба. Сразу после литургии читаются особые коленопреклоненные молитвы. Люди в это время стоят на коленях на свежей траве.

В этот день не нужно грустить. Наоборот, важно настроить себя на радость, помириться с теми, с кем в ссоре, и устроить праздничный обед.

"И после Троицы мы начинаем готовиться уже к будущему Петровскому посту.

Будет сплошная неделя, это неделя, когда не будет постных дней в среду и в пятницу, а после уже начнётся Петровский пост, который готовит нас ко Дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла", - отмечает отец Андрей.

