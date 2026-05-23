Картошка по-австралийски: всего несколько ингредиентов — а вкус такой, будто готовил шеф
Если хочется приготовить картофель не просто вкусно, а так, чтобы все попросили добавку — этот рецепт точно стоит попробовать. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- картофель — 6-7 шт.,
- сыр — 50 г,
- укроп — 3 веточки,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- соевый соус — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу
Приготовление
Картофель отвариваю в подсоленной воде примерно 15-20 минут после закипания — до полной готовности. Главное не переварить, чтобы клубни держали форму.
Пока картофель варится, готовлю ароматную заправку. В миске смешиваю растительное масло, пропущенный через пресс чеснок и немного соли. Укроп мелко нарезаю, а сыр натираю на крупной тёрке.
Готовый картофель слегка остужаю, чтобы не обжечься, а затем аккуратно придавливаю каждый клубень блюдцем — так картошка становится немного плоской и потом лучше подрумянивается в духовке.
Форму для запекания смазываю маслом и выкладываю картофель. Сверху щедро смазываю чесночным маслом, посыпаю укропом и при желании добавляю ароматные травы — розмарин или тимьян отлично подходят.
После этого слегка сбрызгиваю картофель соевым соусом и посыпаю тёртым сыром.
Отправляю всё в разогретую духовку примерно на 15-20 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Готовлю картошку по этому рецепту, но предпочитаю добавлять немного пикантности. Для этого посыпаю картофель перед тем как отправить в духовку паприкой и посыпаю мелко нарезанным перцем халапеньо. Получается ещё вкуснее.
