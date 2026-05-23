Городовой / Полезное / Картошка по-австралийски: всего несколько ингредиентов — а вкус такой, будто готовил шеф
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Самый важный элемент: внесли под корень – и бегония взорвется сотней бутонов Полезное
"Город ткачей", основанный в 1608 году: здесь нет туристов и привычной городской суеты - что посмотреть Полезное
В холодные ночи тепличным культурам – обязательно? Агроном рассказала, нужно ли закрывать парник на ночь Полезное
Неожиданно простой рецепт восточной сладости, которая тает во рту: 15 минут — и готово Полезное
"Легла вздремнуть": агроном Давыдова рассказала, как помочь рассаде после пересадки – встанет в один момент Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Картошка по-австралийски: всего несколько ингредиентов — а вкус такой, будто готовил шеф

Опубликовано: 23 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Картошка по-австралийски: всего несколько ингредиентов — а вкус такой, будто готовил шеф
Картошка по-австралийски: всего несколько ингредиентов — а вкус такой, будто готовил шеф
Городовой ру
Самое приятное, что готовится всё очень просто.

Если хочется приготовить картофель не просто вкусно, а так, чтобы все попросили добавку — этот рецепт точно стоит попробовать. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • картофель — 6-7 шт.,
  • сыр — 50 г,
  • укроп — 3 веточки,
  • чеснок — 2-3 зубчика,
  • соевый соус — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу

Приготовление

Картофель отвариваю в подсоленной воде примерно 15-20 минут после закипания — до полной готовности. Главное не переварить, чтобы клубни держали форму.

Пока картофель варится, готовлю ароматную заправку. В миске смешиваю растительное масло, пропущенный через пресс чеснок и немного соли. Укроп мелко нарезаю, а сыр натираю на крупной тёрке.

Готовый картофель слегка остужаю, чтобы не обжечься, а затем аккуратно придавливаю каждый клубень блюдцем — так картошка становится немного плоской и потом лучше подрумянивается в духовке.

Форму для запекания смазываю маслом и выкладываю картофель. Сверху щедро смазываю чесночным маслом, посыпаю укропом и при желании добавляю ароматные травы — розмарин или тимьян отлично подходят.

После этого слегка сбрызгиваю картофель соевым соусом и посыпаю тёртым сыром.

Отправляю всё в разогретую духовку примерно на 15-20 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Готовлю картошку по этому рецепту, но предпочитаю добавлять немного пикантности. Для этого посыпаю картофель перед тем как отправить в духовку паприкой и посыпаю мелко нарезанным перцем халапеньо. Получается ещё вкуснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивую овсянка рафаэлло.

Полезное