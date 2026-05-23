10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой

Опубликовано: 23 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Важные этапы ухода за голубикой

Часто садоводы выражают опасения относительно приживаемости голубики на приусадебных участках. Тем не менее, этот вид ягодников успешно развивается даже на почвах, ни разу не подвергавшихся обработке. Для обеспечения высокой урожайности крупных ягод необходимо учитывать особенности агротехники данной культуры.

Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова озвучила ряд рекомендаций по уходу за голубикой.

Что любит голубика

Голубика относится к влаголюбивым растениям, требующим регулярного орошения, особенно в условиях повышенных температур. Важно проводить прикорневой полив каждые три дня, а в жаркие периоды – ежедневно. Объем воды на один взрослый куст должен составлять приблизительно 10 литров.

Кроме того, для ухода за голубикой, как и за любой сельскохозяйственной культурой, важна своевременная прополка. Сорные растения угнетают рост культуры, конкурируют за влагу и питательные вещества, что может способствовать развитию различных заболеваний.

Мульчирование не стоит игнорировать

Также голубика нуждается в мульчировании почвы. Защитный слой способствует сохранению влаги, поддержанию рыхлой структуры почвы и предотвращению распространения инфекций. В качестве мульчирующего материала лучше всего использовать еловые шишки и древесные опилки.

Тщательно перемешайте все компоненты и равномерно распределите их под кустом слоем толщиной до 10 сантиметров.

При условии соблюдения рекомендаций совсем скоро можно ожидать получения огромного урожая ягод.

Ранее мы рассказали, как помочь томатам в жаркую погоду.

