Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом
Лето в Петербурге — это не только разводные мосты и внезапные дожди. Это еще и время, когда центр города превращается в огромную библиотеку под открытым небом.
30 мая 2026 года на Малую Конюшенную улицу возвращаются легендарные «Книжные аллеи», рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В этом году организаторы выбрали очень уютную тему: «Литературный город-сад».
Что нас ждет на прилавках?
На целых три месяца Малая Конюшенная превратится в книжный рай. Здесь выставят более 8 тысяч изданий. Найти можно будет всё: от классики до редких новинок, которые сложно встретить в сетевых магазинах.
Главная фишка — цены. Обычно на «Аллеях» книги стоят дешевле, чем в крупных бутиках. А еще здесь можно просто полистать книгу, сидя на лавочке в тени деревьев.
Не только чтение, но и активности
«Книжные аллеи» — это не просто ярмарка, а полноценный культурный центр. Со среды по субботу здесь будет кипеть жизнь:
- Выступления музыкантов и артистов.
- Встречи с известными писателями (можно взять автограф!).
- Театральные постановки прямо под открытым небом.
В 2026 году программу прокачали. Впервые пройдут тематические недели: одна будет посвящена русскому языку, другая — современной литературе, а третья — петербургской культуре.
Почему это круто?
Проект стал настоящим брендом города. Для сравнения: в 2024 году на «Аллеи» пришло полмиллиона человек! Люди купили 40 тысяч книг.
Это место, где можно почувствовать тот самый интеллигентный дух Петербурга, но без лишнего пафоса.
А что еще?
Книжный сезон в Питере начинается еще раньше. В мае на Дворцовой площади обычно гремит Книжный салон. В 2025 году там собрались издательства со всей России — от Крыма до Республики Коми.
В этом году на Дворцовой тоже много интересного: приехали гости из Вьетнама, обсуждают современных авторов и патриотическую литературу.
