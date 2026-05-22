Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом

Книжное пространство будет работать 3 месяца.

Лето в Петербурге — это не только разводные мосты и внезапные дожди. Это еще и время, когда центр города превращается в огромную библиотеку под открытым небом.

30 мая 2026 года на Малую Конюшенную улицу возвращаются легендарные «Книжные аллеи», рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В этом году организаторы выбрали очень уютную тему: «Литературный город-сад».

Что нас ждет на прилавках?

На целых три месяца Малая Конюшенная превратится в книжный рай. Здесь выставят более 8 тысяч изданий. Найти можно будет всё: от классики до редких новинок, которые сложно встретить в сетевых магазинах.

Главная фишка — цены. Обычно на «Аллеях» книги стоят дешевле, чем в крупных бутиках. А еще здесь можно просто полистать книгу, сидя на лавочке в тени деревьев.

Не только чтение, но и активности

«Книжные аллеи» — это не просто ярмарка, а полноценный культурный центр. Со среды по субботу здесь будет кипеть жизнь:

Выступления музыкантов и артистов.

Встречи с известными писателями (можно взять автограф!).

Театральные постановки прямо под открытым небом.

В 2026 году программу прокачали. Впервые пройдут тематические недели: одна будет посвящена русскому языку, другая — современной литературе, а третья — петербургской культуре.

Почему это круто?

Проект стал настоящим брендом города. Для сравнения: в 2024 году на «Аллеи» пришло полмиллиона человек! Люди купили 40 тысяч книг.

Это место, где можно почувствовать тот самый интеллигентный дух Петербурга, но без лишнего пафоса.

А что еще?

Книжный сезон в Питере начинается еще раньше. В мае на Дворцовой площади обычно гремит Книжный салон. В 2025 году там собрались издательства со всей России — от Крыма до Республики Коми.

В этом году на Дворцовой тоже много интересного: приехали гости из Вьетнама, обсуждают современных авторов и патриотическую литературу.

Ранее «Городовой» рассказывал про программу Книжного салона на Дворцовой.