Вкусный и полезный завтрак за 5 минут на сковороде: горячие тосты с гуакамоле, которые заменили бутерброды
Эти тосты идеально подходят для сытного и разнообразного завтрака. Рецепт опубликовал сайт "Кубанские новости".
Ингредиенты:
- батон или тостовый хлеб — 2 ломтика,
- яйцо — 1 шт.,
- сливки — 15 мл,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- орегано — по вкусу,
- сушёная петрушка — по вкусу,
- сушёный чеснок — по вкусу,
- авокадо — 1 шт.,
- сок лайма — по вкусу,
- кинза — по вкусу.
Приготовление
В миску разбиваю яйцо, добавляю сливки, соль, перец, орегано, сушёную петрушку и сушёный чеснок. Всё хорошо перемешиваю до однородности.
Ломтики батона или тосты опускаю в яичную смесь и оставляю на несколько секунд, чтобы хлеб хорошо пропитался.
На сковороде разогреваю смесь сливочного и растительного масла. Выкладываю тосты и обжариваю на умеренном огне с двух сторон до аппетитной золотистой корочки.
Для гуакамоле очищаю авокадо от кожуры и косточки. Добавляю сок лайма, соль, перец, сушёный чеснок, немного оливкового масла и мелко нарезанную кинзу.
Разминаю всё вилкой до кремовой текстуры. Можно оставить небольшие кусочки авокадо — так получается ещё вкуснее. Горячие тосты щедро намазываю гуакамоле. По желанию сверху добавляю немного феты, брынзы или творожного сыра.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
Сверху я предпочитаю добавлять яйцо пашот или слабосолёную рыбу — получается завтрак уровня хорошего ресторана.
Ранее мы писали о том, как приготовить мягкие лепёшки с тягучей начинкой.