Вкусный и полезный завтрак за 5 минут на сковороде: горячие тосты с гуакамоле, которые заменили бутерброды
Вкусный и полезный завтрак за 5 минут на сковороде: горячие тосты с гуакамоле, которые заменили бутерброды

Опубликовано: 22 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вкусный и полезный завтрак за 5 минут на сковороде: горячие тосты с гуакамоле, которые заменили бутерброды
Вкусный завтрак с нежным гуакамоле.

Эти тосты идеально подходят для сытного и разнообразного завтрака. Рецепт опубликовал сайт "Кубанские новости".

Ингредиенты:

  • батон или тостовый хлеб — 2 ломтика,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сливки — 15 мл,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • орегано — по вкусу,
  • сушёная петрушка — по вкусу,
  • сушёный чеснок — по вкусу,
  • авокадо — 1 шт.,
  • сок лайма — по вкусу,
  • кинза — по вкусу.

Приготовление

В миску разбиваю яйцо, добавляю сливки, соль, перец, орегано, сушёную петрушку и сушёный чеснок. Всё хорошо перемешиваю до однородности.

Вкусный и полезный завтрак за 5 минут на сковороде: горячие тосты с гуакамоле, которые заменили бутерброды - image 1

Ломтики батона или тосты опускаю в яичную смесь и оставляю на несколько секунд, чтобы хлеб хорошо пропитался.

На сковороде разогреваю смесь сливочного и растительного масла. Выкладываю тосты и обжариваю на умеренном огне с двух сторон до аппетитной золотистой корочки.

Для гуакамоле очищаю авокадо от кожуры и косточки. Добавляю сок лайма, соль, перец, сушёный чеснок, немного оливкового масла и мелко нарезанную кинзу.

Разминаю всё вилкой до кремовой текстуры. Можно оставить небольшие кусочки авокадо — так получается ещё вкуснее. Горячие тосты щедро намазываю гуакамоле. По желанию сверху добавляю немного феты, брынзы или творожного сыра.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

Сверху я предпочитаю добавлять яйцо пашот или слабосолёную рыбу — получается завтрак уровня хорошего ресторана.

Ранее мы писали о том, как приготовить мягкие лепёшки с тягучей начинкой.

