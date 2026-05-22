Ветер и «мокрое» воскресенье: синоптики дали честный прогноз, какая погода ждет Петербург и почему +17° покажутся жарой

Петербург идут дождливые и ветреные дни.

Выходные в Петербурге получатся очень разными. Если планируете дела на улице, выбирайте субботу. В этот день дождь возможен только утром, а потом будет сухо.

В воскресенье всё наоборот: зонт станет вашим главным спутником, лить будет почти весь день, сообщает главный синоптик Северной столицы Александо Колесов.

Температура вроде бы комфортная — около +15…+17 градусов. Но есть одно «но». Сильный западный ветер с порывами до 18 м/с испортит всё удовольствие.

По ощущениям будет гораздо холоднее, так что легкие ветровки не помогут — выбирайте что-то поплотнее.

Резкое похолодание к Дню города

Аномальное тепло покидает наш регион. На востоке области только что было +26, но это в прошлом. Сейчас мы входим в период умеренного тепла, а дальше — хуже.

К Дню города (27 мая) синоптики прогнозируют «арктический привет». Температура может упасть до +8…+10 градусов.

Единственный плюс — ветер к этому времени должен немного утихнуть. Но праздник, скорее всего, придется отмечать в куртках.

Что с водой: можно ли открывать сезон?

Если коротко — нет. Вода в Неве и Финском заливе сейчас прогрета всего до +12…+14 градусов. Это очень холодно, даже для закаленных людей.

Чуть лучше ситуация на востоке Ленинградской области (например, на мелководье Ладоги). Там за несколько жарких дней вода успела прогреться до +18…+19 градусов.

Но из-за общего похолодания и дождей эта вода быстро остынет.

Почему так происходит?

Петербург оказался в «коридоре» циклонов. Они идут один за другим по северному пути. Именно они принесли нам первые ночные грозы и этот неприятный порывистый ветер.

В понедельник ветер снова усилится, так что не паркуйте машины под старыми деревьями и рекламными щитами.

Совет на неделю

Не спешите убирать теплые вещи в шкаф. Сейчас самое время для правила «многослойности».

Футболка, худи и плотная непродуваемая куртка — идеальный набор для петербургской погоды в конце мая. И обязательно следите за прогнозом перед выходом из дома, он сейчас меняется стремительно.

