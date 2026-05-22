Что посмотреть в Калининградской области - локации, которые достойны внимания: как до них добраться

При посещении Калининграда стоит обязательно заглянуть и в область. Здесь можно найти несколько привлекательных мест, которые точно впечатлят туристов. Рассмотрим их поближе.

Как добраться: изначально необходимо доехать до Балтийска на поезде или на автобусе №107. После чего вам предстоит путь на пароме. Стоимость проезда для автомобиля составит 600 рублей, для человека - 70 рублей.

Что делать: здесь можно гулять по пляжу и лесу, собирать янтарь, исследовать местные объекты, посетить музей, устроить пикник, искупаться.

Как добраться: из Калининграда до города ходят электрички, также можно выбрать автобусы №114, 140, 141, 141А, 593.

"Исторический центр застроен низкоэтажными домами на несколько квартир, коттеджами и виллами с собственным садом. В водонапорной башне оборудована смотровая площадка и работает частный музей «Мурариум»: в нём собраны самые разные предметы с изображениями кошек — одного из символов города", - сообщает портал "ПСЖР".

На территории города расположено три школы серфинга и САП-серфинга. Здесь часто бывают волны, поэтому место идеально подходит для таких катаний. Также стоит посмотреть бывшую католическую капеллу и лютеранскую кирху, городской парк, площадь Роза ветров, местную набережную.

"Два года назад я была в Зеленоградске. Меня очень впечатлил этот город прекрасными видами с набережной, большим количеством зелени и старинных зданий, а также культом кошек. Здесь тихо, уютно и очень чисто", - сообщает Полина Аксенова.