Полмиллиона гостей ПМЭФ без паспортов: Пулково запускает рейсы «по улыбке» между столицами
Полмиллиона гостей ПМЭФ без паспортов: Пулково запускает рейсы «по улыбке» между столицами

Опубликовано: 22 мая 2026 14:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Система уже работает, но полноценный запуск ожидается 1 июня.

Представьте: вы приехали в аэропорт, а паспорт остался дома. Раньше это была трагедия, а скоро станет мелкой неприятностью. В петербургском Пулково запускают систему «Мигом».

Теперь для регистрации и посадки на самолет достаточно будет просто посмотреть в камеру.

Как это будет устроено?

Всё максимально просто. Вместо того чтобы на каждом шагу доставать документы и посадочный талон, вы проходите через специальные терминалы с камерами.

Система узнает ваше лицо, сверяет его с базой данных и открывает турникет. В Петербурге система заработает к ПМЭФ-2026 на рейсах между двумя столицами.

Весь путь от входа в аэропорт до кресла в самолете можно будет пройти в ускоренном режиме. Больше никаких очередей и шуршания бумажками.

Процесс уже запущен. С 15 мая в самом Пулково (в залах регистрации) начали работать сотрудники ВТБ. Они помогут сдать биометрию — это займет около 10 минут.

С 1 июня сервис заработает в полноценном режиме.

Если не хотите тратить время в аэропорту, сдать биометрию можно заранее. Это делают в отделениях банков или в МФЦ. Ваши данные попадают в Единую биометрическую систему (ЕБС).

После того как данные сданы, нужно зайти в личный кабинет на сайте «Аэрофлота» и поставить галочку — разрешить использование биометрии. «Цифровой слепок» вашего лица будет действовать 5 лет.

