Билет из Пулково по цене ужина в ресторане: почему в июне перелеты из Петербурга стали доступнее
Прямо сейчас билеты стоят дешевле, чем в мае. В среднем перелет по России обходится в 10 593 рубля. Это почти на 9% меньше, чем в прошлом году.
Почему так вышло? Все просто. Майские праздники закончились, а настоящий летний ажиотаж еще не начался.
Авиакомпании называют это «низким сезоном» и снижают цены, чтобы самолеты не летали пустыми, пишет "Деловой Петербург".
Сочи теряет популярность?
Самое интересное происходит с билетами в Сочи. Они подешевели сразу на 12–15%. Эксперты говорят, что спрос на этот курорт падает — люди стали чаще выбирать другие места. Чтобы хоть как-то заманить туристов, перевозчики режут цены.
Для сравнения: слетать из Петербурга или Москвы в Махачкалу сейчас можно всего за 2800–3000 рублей. Это дешевле, чем съездить на хорошем поезде.
Также немного «скинули» в цене билеты в Калининград и Кавминводы.
Как авиакомпании считают цену
Забудьте о том, что цена билета зависит только от затрат на бензин. Главное правило здесь — спрос.
- Мало желающих? Цены падают.
- Все хотят лететь в одно и то же время? Цена взлетает до небес.
Это называется «динамическое ценообразование». Авиакомпании следят за вами: если они видят, что борт не заполняется, в систему летят скидки.
Но на популярных маршрутах, где мест и так не хватает, дешевых билетов не будет.
Почему скоро станет дороже
Плохая новость: авиационный керосин дорожает на глазах. Только за одну неделю он прибавил в цене 8,5%. Топливо — это почти четверть стоимости каждого билета.
Важный факт: раньше государство помогало авиакомпаниям (это называлось «демпфер»), возвращая часть денег за дорогое топливо. Но сейчас эта схема почти перестала работать из-за курса рубля. Если господдержка сократится совсем, билеты могут подорожать на 10–15%.
Что в итоге?
Июнь — отличный момент для полета, если хотите сэкономить. Дальше будет только дороже.
- Прогноз на конец года: рост цен на 5–7% в среднем.
- Южные направления: могут прибавить сразу 15%.
