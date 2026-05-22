Билет из Пулково по цене ужина в ресторане: почему в июне перелеты из Петербурга стали доступнее

Отпуск на июнь 2026 года будет выгодным.

Прямо сейчас билеты стоят дешевле, чем в мае. В среднем перелет по России обходится в 10 593 рубля. Это почти на 9% меньше, чем в прошлом году.

Почему так вышло? Все просто. Майские праздники закончились, а настоящий летний ажиотаж еще не начался.

Авиакомпании называют это «низким сезоном» и снижают цены, чтобы самолеты не летали пустыми, пишет "Деловой Петербург".

Сочи теряет популярность?

Самое интересное происходит с билетами в Сочи. Они подешевели сразу на 12–15%. Эксперты говорят, что спрос на этот курорт падает — люди стали чаще выбирать другие места. Чтобы хоть как-то заманить туристов, перевозчики режут цены.

Для сравнения: слетать из Петербурга или Москвы в Махачкалу сейчас можно всего за 2800–3000 рублей. Это дешевле, чем съездить на хорошем поезде.

Также немного «скинули» в цене билеты в Калининград и Кавминводы.

Как авиакомпании считают цену

Забудьте о том, что цена билета зависит только от затрат на бензин. Главное правило здесь — спрос.

Мало желающих? Цены падают.

Все хотят лететь в одно и то же время? Цена взлетает до небес.

Это называется «динамическое ценообразование». Авиакомпании следят за вами: если они видят, что борт не заполняется, в систему летят скидки.

Но на популярных маршрутах, где мест и так не хватает, дешевых билетов не будет.

Почему скоро станет дороже

Плохая новость: авиационный керосин дорожает на глазах. Только за одну неделю он прибавил в цене 8,5%. Топливо — это почти четверть стоимости каждого билета.

Важный факт: раньше государство помогало авиакомпаниям (это называлось «демпфер»), возвращая часть денег за дорогое топливо. Но сейчас эта схема почти перестала работать из-за курса рубля. Если господдержка сократится совсем, билеты могут подорожать на 10–15%.

Что в итоге?

Июнь — отличный момент для полета, если хотите сэкономить. Дальше будет только дороже.

рост цен на 5–7% в среднем. Южные направления: могут прибавить сразу 15%.

